В 2024 году в РФ импортировано более 1 млн единиц новых автомобилей

В 2024 году в Россию было ввезено 1 017,1 тысячи новых автотранспортных средств, что на 23% больше, чем в 2023 году (829 тысяч штук).

По информации «АВТОСТАТ», в прошлом году положительная динамика импорта наблюдалась во всех сегментах, кроме грузовых автомобилей. Наибольший рост продемонстрировали легкие коммерческие автомобили (+38%). За отчетный период было импортировано 12,1 тысячи LCV.

Кроме того, отмечен рост объемов ввоза легковых машин (+31% до 924,6 тысячи штук) и автобусов (+12% до 4,3 тысячи штук). В сегменте грузовых автомобилей зафиксировано падение импорта на 31% (до 76,2 тысячи штук). По мнению экспертов, это связано с высокой базой 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что составлен топ-5 самых популярных подержанных авто в 2024 году.Средняя цена машин за последний год упала с 1,6 до 1,4 миллиона рублей.