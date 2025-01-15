Мэрия Новосибирска планирует отказаться от иска о выселении дочери участника СВО

В своём телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что 16 января 2025 года мэрия подаст заявление об отказе от иска об изъятии квартиры у дочери участника специальной военной операции после возвращения гражданского дела из кассационной инстанции. При покупке жилья девушку обманули мошенники, и сейчас этим делом занимается Следственное управление Следственного комитета России по региону.

— Мэрия совместно с правоохранительными органами провела необходимые мероприятия, после чего Следственное управление МВД России по городу Новосибирску возбудило уголовное дело о мошенничестве. Преступники не уйдут от ответственности, — рассказал Кудрявцев.

По информации местных СМИ, в квартире ранее проживала пенсионерка, которая скончалась в 2022 году, не оставив наследников. По закону, квартира считается выморочным имуществом и переходит в собственность городских властей. Однако, следующий собственник оформил право на недвижимость уже после ее смерти. Затем квартира сменила ещё двух владельцев, последний из них и продал недвижимость семье погибшего военнослужащего.

В 2023 году мэрия подала иск о признании сделки недействительной и передаче жилья в муниципальный фонд. Суд первой инстанции этот иск удовлетворил, позже его утвердила апелляционная инстанция. Решение дошло до кассационной инстанции.

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