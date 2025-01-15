На промпредприятиях Новосибирска ищут площадки для инвесторов

В мэрии Новосибирска возобновили работу с промышленными предприятиями города для выявления свободных инвестиционных площадок. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

По состоянию на декабрь 2024 года, площадки инвесторам могут предоставить предприятиях в нескольких районах Новосибирска:

АО «Рид Групп-Новосибирск» в Индустриальном парке «Экран» — 1173,2 м 2 (котельная, АКС, Административное здание)

АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» — 14600 кв м (под производство и склад)

ФГКУ «Простор» — котельная: 597,6 м2, земельный участок: 5737 м2.

ООО ПTK «Русиани» — 1485 м3, территория 0,4 га,

АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» —18831 кв м (размещение и обслуживание базы отдыха).

Самое большое предложение у ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»: имущественный комплекс «Машиностроительный комплекс» в состав которого входят 7 земельных участков — 152 097 кв. м., 6 зданий — 17,96 тыс. кв. м., ж. д. путь — 273 м.

Судя информации, размещенной на сайте мэрии, часть предприятий готовы сдавать участки и имущество в аренду, часть согласны на продажу, в том числе, в форме аукциона.

Напомним, на инвестиционном совете в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что земля, пригодная для размещения инвестиционных проектов вокруг Новосибирска заканчивается. Он потребовали пересмотреть условия признания проектов инвесторов масштабными инвестиционными.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» получит господдержку федерального Минпромторга. На предприятии планируют возродить основное производство.