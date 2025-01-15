На промпредприятиях Новосибирска ищут площадки для инвесторов

В мэрии Новосибирска возобновили работу с промышленными предприятиями города для выявления свободных инвестиционных площадок. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.
По состоянию на декабрь 2024 года, площадки инвесторам могут предоставить предприятиях в нескольких районах Новосибирска:
Судя информации, размещенной на сайте мэрии, часть предприятий готовы сдавать участки и имущество в аренду, часть согласны на продажу, в том числе, в форме аукциона.
Напомним, на инвестиционном совете в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что земля, пригодная для размещения инвестиционных проектов вокруг Новосибирска заканчивается. Он потребовали пересмотреть условия признания проектов инвесторов масштабными инвестиционными.
Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» получит господдержку федерального Минпромторга. На предприятии планируют возродить основное производство.
Фото редакции Infopro54, автор — Мария Кормильцева
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