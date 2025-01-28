В 2024 году владельцы немецких машин чаще проверяли историю автомобиля

В 2024 году россияне чаще всего проверяли историю подержанных автомобилей марки BMW.

Исследование сервиса Авто.ру, показало что в прошлом году чаще всего проверялась история владения автомобилями премиальных немецких брендов. На долю BMW с пробегом пришлось 10% от всех отчетов. За ними следуют Mercedes-Benz (8%), Lada (6,8%), Kia (6,4%) и Volkswagen (6,1%).

В модельном рейтинге лидируют BMW 3 Series и 5 Series, на которые пришлось по 1,7% от всех отчетов. С небольшим отставанием замыкает первую тройку Ford Focus.

Рейтинг объявлений подержанных автомобилей от собственников за 2024 год, составленный по сведениям об интересе пользователей классифайда, возглавляет седан Volvo S60 2020 года выпуска, который продавали за 2,6 млн рублей. На втором месте расположилось спорткупе Toyota Supra четвертого поколения за 2,4 млн рублей.

Пятерку дополняют BMW 530d 2020 года за 4,2 млн рублей, Lamborghini Urus 2019 года за 23 млн рублей и BMW 330i 2018 года за 2,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области средняя цена подержанного авто в 2024 году упала на 19%. Среди самых подешевевших моделей – как премиальный Range Rover Sport, так и отечественная Lada Largus.