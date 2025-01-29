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Сибирскую промышленность будут донастраивать, чтобы вписать в новые нацпроекты

  • 29/01/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Сибирскую промышленность будут донастраивать, чтобы вписать в новые нацпроекты
Сибирскому бизнесу предложили делиться информацией о ситуации в округе и подавать рекомендации для ее улучшения

Долгосрочный индустриальный план кардинально меняется

Представители промышленных предприятий Сибири оценили задачи, которые ставятся перед регионами и бизнесом округа в рамках реализации нацпроектов, а также возможности, которые сибирский бизнес может получить, участвуя в таких проектах. Эти темы поднимались в рамках расширенного заседания Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе по вопросу «О реализации национальных целей развития Российской Федерации в СФО».

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев напомнил, что глава государства поставил задачу к 2030 году преодолеть зависимость от иностранных комплектующих в критических отраслях, обеспечить рост обрабатывающих производств и на две трети нарастить несырьевой экспорт. По его словам, в условиях внешнего давления сибирская промышленность демонстрирует успехи и «проходит проверку на прочность достойно».

Анатолий Серышев, полномочный паредставиель президента РФ в Сибири

― В 2024 году в округе обеспечен рост промышленного производства. В обрабатывающих отраслях сохраняется высокий рост инвестиций, который в большинстве регионов Сибири превышает среднероссийскую динамику. Масштабная модернизация производств сейчас проводится на предприятиях Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Омской областей, ― констатировал Серышев.

При этом он напомнил, что новые национальные проекты, реализация которых началась в 2025 году, существенно меняют долгосрочный индустриальный план. Большой блок нацпроектов ― 6 из 19 ― нацелен на технологическую независимость, включает в себя масштабные мероприятия по стимулированию инновационных производств, роботизацию, решение задач в области импортозамещения.

― Прошу вас, лидеров отрасли, системно продумать, внести предложения, как с учетом новых нацпроектов эффективно настраивать сибирскую промышленность под стратегические задачи достижения национальных целей. Предприятиям необходимо развивать кооперацию с наукой, чтобы эффективно выстраивать новые производственные цепочки, быстро переводить разработку в продукты и технологии, в которых нуждаются предприятия, ― обратился полпред к промышленникам округа.

Что касается дефицита кадров, то Анатолий Серышев подчеркнул: только гонкой зарплат, которая наблюдается в последнее время, кадровую проблему решить не удастся, а также призвал предприятия, органы власти и учебные заведения к совместным действиям для урегулирования этого вопроса.

Полпред также рекомендовал сибирским промышленникам внимательнее относиться к проектам, связанным с экологической безопасностью.

― Экология ― одна из самых чувствительных тем, на которую наиболее остро реагируют наши граждане. Эти вопросы возникают, если решения о модернизации производства и улучшении экологической обстановки сдвигаются. Поэтому прошу предприятия системно подходить к решению вопроса снижения вредных выбросов, а при модернизации оборудования исходить из приоритета его экологической безопасности, ― предупредил Серышев.

Работодателям рекомендуют объединяться

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что на 20 марта намечен очередной съезд РСПП. К нему планируется подготовить проект резолюции, в том числе с учетом предложений из регионов, и прописать задачи РСПП на 2025 и 2026 годы. К ним, в частности, относится повышение роли и статуса объединения работодателей. Шохин напомнил, что президент уже дал поручение Правительству РФ проработать вопрос о вовлечении в объединение работодателей социально и экономически значимых региональных, отраслевых и общероссийских компаний.

― Мы не считаем, что нужно вводить для работодателей обязательное членство в объединениях разного уровня, но стимулы для вовлечения должны быть. Например, для социально-экономически значимых предприятий есть особый порядок по законодательству о банкротстве. Мы считаем, что по существующим критериям нужно сделать вхождение в объединение работодателей условием социально ответственного поведения крупных компаний, ― пояснил президент РСПП.

Александр Шохин, президент РСПП

Еще одна тема, которую союз намерен поднимать на съезде, ― защита прав добросовестных приобретателей собственности в процессе приватизации государственного и муниципального имущества.

― В ряде субъектов федерации, и в Новосибирской области тоже, есть примеры того, как добросовестные приобретатели, в том числе те, кто инвестировал серьезные средства в модернизацию, реконструкцию тех или иных объектов, оказываются в ситуации неопределенности. Мы считаем, что должны быть четко прописаны сроки исковой давности по сделкам приватизации, ― добавил Шохин.

На съезде также планируется рассмотреть вопрос поддержки предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты, особенно начатые при поддержке государства. Кроме того, Александр Шохин напомнил, что в Правительстве РФ возобновлена работа комиссии по обеспечению устойчивости финансового сектора и ряда отраслей народного хозяйства. Для ее работы очень важна информация о ситуации с мест, поэтому президент РСПП попросил коллег в регионах активно включаться в опросы и давать информацию о ситуации, связанной с кадрами, финансированием и инвестиционными проектами.

Предложения от Сибирского федерального округа

Более детально о планах работы союза в регионах округа рассказал недавно назначенный председатель Координационного совета отделений РСПП в СФО, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

― Россия приходит к «сибиризации», что неслучайно, так как страна делает поворот на Восток, а это невозможно без дальнейшего развития Сибири. Мы находимся в необычном времени, остром периоде, когда от наших решений зависит не только нынешнее состояние экономики, но и фундамент будущего. РСПП выступает посредником между властью и бизнесом, и его роль в реальной поддержке крупного, среднего и малого бизнеса очень велика, ― констатировал Грачев.

Александр Грачев, председатель Координационного совета отделений РСПП в СФО, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля»

Ключевые задачи, которые, по его словам, поставлены перед Координационным советом РСПП в Сибири, — это совершенствование существующей механизмов государственной поддержки бизнеса, а также инвестиционной и кредитной политики. Это формирование кооперационных производственных связей внутри СФО. Очень важна серьезная экспертная работа по своевременному анализу и оценке состояния экономики регионов.

Одно из первых предложений сибирских компаний федеральным ведомствам — в ближайшие 3-5 лет из-за дефицита ресурсов и высокой ключевой ставки сосредоточиться на поддержке ключевых проектов с мультипликативным эффектом.

― Важно создавать дополнительные условия для роста бизнеса, снизить административные барьеры, обеспечить равные условия конкуренции и упростить доступ к финансированию. В последнем очень рассчитываем на поддержку и расширение механизма деятельности Фонда развития промышленности, ― заявил глава сибирского подразделения РСПП.

Он также предложил провести ревизию действующих механизмов поддержки бизнеса, чтобы сделать их более эффективными и устранить проблемы.

― К примеру, в Налоговом кодексе РФ допускается применение механизма инвестиционного налогового вычета при создании объектов социальной инфраструктуры. Однако в некоторых региональных законах это не прописано, поэтому добывающие компании не могут принимать участие в создании таких объектов на территории присутствия. А я напомню, что во многих субъектах работают исключительно добывающие компании: «СУЭК», «Норникель», «Полюс-Золото» и т.д., ― пояснил Грачев.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня в промышленность необходимо внедрять искусственный интеллект, роботизацию и интернет вещей, так как эти технологии способствуют повышению конкурентоспособности. На предприятиях Сибири есть успешные примеры реализации таких проектов ― и их нужно масштабировать. В данном вопросе Координационный совет отделений РСПП в СФО намерен взаимодействовать с комиссией Госсовета по технологическому лидерству, которую возглавляет губернатор Красноярского края Михаил Котюков, а также использовать потенциал институтов СО РАН.

И наконец, в планах Координационного совета ― продвигать предложение об изменении критерия оценки компании малого и среднего бизнеса, который не менялся с 2015 года. По мнению Андрея Грачева, предельный объем выручки таких компаний (а их в Сибири большинство) необходимо увеличить минимум в полтора раза, чтобы сохранить положенные им льготы.

Представители сибирского бизнеса, по словам Грачева, также настаивают на продолжении реализации экологических проектов на предприятиях округа, несмотря на изменение мировых трендов в части охраны окружающей среды. Речь идет, например, об участии предприятий в федеральном проекте «Чистый воздух».

― В настоящее время РСПП совместно с Минприроды, Минпромторгом и депутатами Госдумы решают вопрос по оборотным штрафам для предприятий за недостижение снижения выбросов. Надеемся достичь взаимопонимания. Другой важный законопроект ― совершенствование законодательства в части нормирования сбросов сточных вод. Требования очень жесткие, поэтому здесь нужно найти баланс интересов государства, общества и бизнеса, в том числе в рамках общественного договора, ― отметил эксперт.

Больной темой для сибирских компаний, по его словам, также является возврат выручки и проведение платежей за уже поставленную за рубеж продукцию. Грачев отметил, что задержки оплаты доходят до полугода. Для решения таких задач сибирской промышленности нужно федеральное плечо.

― Наши предложения необходимо формировать в консолидированный документ и прорабатывать единую позицию для передачи в центральный аппарат РСПП для дальнейшего отстаивания интересов сибирского бизнеса на федеральном уровне, ― резюмировал Андрей Грачев.

Особая роль Сибири

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков сообщил, что в ближайшее время вступят в силу новые правила предоставления инфраструктурных кредитов для поддержки коммунального хозяйства, бизнеса, а также списания долгов регионам. Половина этих средств должна быть направлена на поддержку инвестиционных проектов. Для Сибири по долгам планируется списать 150 млрд рублей, по инфраструктурным кредитам ― около 70 млрд.

― Наша задача ― сконцентрировать все эти инструменты и ресурсы на приоритетных направлениях и задачах, связанных с диверсификацией экономики, повышением технологического суверенитета и созданием новых производств. Кстати, здесь у Сибири, с учетом объединения природных, энергетических ресурсов и научного потенциала, мне кажется, ― особая роль. Мы рассчитываем, что в округе будут появляться новые производства и технологические цепочки, то есть со своей стороны мы подтверждаем приоритет Сибирского федерального округа как промышленного центра. Мы ждем бизнес-инициатив и предложений бизнес-сообщества, ― подчеркнул Вахруков.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что проведение Координационного совета РСПП будет способствовать сбору необходимой информации, аргументов, предложений, чтобы в дальнейшем их использовать для продвижения необходимых для промышленников и предпринимателей решений в различных властных структурах федерального уровня.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

― Уверен, что эта встреча будет способствовать развитию межкооперационных промышленных связей сибирских регионов, ― резюмировал Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия

Автор фото: Владимир Николаев.

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : РСПП промышленность поддержка бизнеса нацпроект


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