Энергодефицит на фоне роста майнинга может ударить по всем регионам Сибири

Для развития промышленности необходима крепкая инфраструктурная основа, прежде всего это надежное энергоснабжение. Об этом в рамках расширенного заседания Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе заявил полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев.

— В какой-то момент мы начали считать, что у нас слишком много энергии. В среднем — да. Но практика показала, что для Сибири эта проблема становится актуальной и требует очень скоординированных действий, — подчеркнул полпред.

Он напомнил, что совместно с руководителями многих предприятий округа полпредство прорабатывало вопрос увеличения энергомощностей под растущее производство. Эта практика будет продолжаться, особенно в оборонно-промышленном комплексе.

— Мы открыто говорим, что часть территории Сибири — Иркутская область, Республика Хакасия, Красноярский край — подвержены рискам энергодефицита. Эта проблема возникла из-за взрывного роста майнинга. Если мы не будем влиять на эти процессы, то должны понимать, что в очень ближайшей перспективе мы этот дефицит получим во всех субъектах Сибирского федерального округа, — предупредил Анатолий Серышев.

Полпред напомнил, что в прошлом году в России на федеральном уровне были приняты нормативные акты, регулирующие майнинг.

— Сейчас во взаимодействии с бизнесом идет оценка принятых решений. Нам нужно это взаимодействие, так как просто запретительными мерами проблему не решить. Это творческий процесс — нужно разговаривать и искать золотую середину. На местах нам важно продолжать координацию энергопотребления. В эту работу вместе с органами власти, энергетиками должны быть вовлечены руководители предприятий. Это необходимо для гарантированного энергообеспечения промышленности и реализации плановых инвестиционных проектов, — подчеркнул Анатолий Серышев.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начали действовать ограничения на майнинг криптовалют в десяти регионах. Полный запрет вводится в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне. Кроме них в список вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ограничения действуют до 15 марта 2031 года. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае майнинг запрещен временно — в пиковые периоды энергопотребления: с 1 января по 15 марта 2025 года, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Участники рынка майнинга ранее выходили с предложением создать в регионах комиссии по майнингу и обороту криптовалют.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что легализация майнинга выведет бизнес из тени. При этом собеседники редакции предупреждали, что у майнеров могут возникнуть сложности с официальным подключением к электричеству в энергодефицитных локациях.