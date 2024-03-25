5 млн за приворот: ряженого экстрасенса осудили за мошенничество в Новосибирске

В Новосибирске огласили приговор экстрасенсу-мошеннику, который наживался на доверчивых женщинах. Местный «маг и чародей» шел к успеху, но споткнулся на последней клиентке, за что и попал под статью.

В судебном процессе было установлено, что в период с июля 2022 года по июнь 2023 года 32-летний Дмитрий Пащенко проводил оккультные обряды «отворот сожителя от любовницы», а также «духовного очищения ювелирных изделий». Магические ритуалы он проводил нарядившись в женщину.

За свои отвороты-привороты аферист обманом получил от клиентки 5 миллионов рублей и ювелирку на сумму 300 тысяч рублей.

Когда магия не возымела действия, на сибирячку снизошло озарение и она обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что «фея» Дмитрий неоднократно был судим за мошенничество.

На предприимчивого чародея в очередной раз завели уголовное дело. На сей раз избежать колонии ему не удалось — теперь свои магические обряды он будет практиковать за решеткой.

— Железнодорожным районным судом Новосибирска Дмитрий Пащенко признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Также с гадалки Дмитрия в пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб в размере 5 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские из Астрахани поймали фальшивую ведьму в Новосибирске.