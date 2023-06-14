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В 2024 году юань займёт до половины объема валютных сбережений россиян

  • 14/06/2023, 15:56
В текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней.

В 2024 году юань займёт до половины объема валютных сбережений россиянВ результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2023 озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Тренд на дедолларизацию пассивов физлиц в ближайшие годы продолжится. По прогнозам ВТБ, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. При этом доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 трлн, а юани составят четверть валютного портфеля – это порядка 88 млрд юаней или около 12,5 млрд в долларовом эквиваленте.

По оценке ВТБ, при сохранении текущих темпов доля китайской валюты на рынке валютных сбережений увеличится до 45% в 2024 году, а по итогам 2025 года в ней будут храниться уже две трети валютных средств россиян.

«Объем китайской валюты на счетах розничных клиентов стабильно увеличивается, юань играет все большую роль в развитии новой экономики России. По итогам пяти месяцев нынешнего года портфель депозитов в юанях только в ВТБ вырос на 41%, до 9,4 млрд юаней. Именно китайская валюта сегодня выступает главной альтернативой, по сути, «ушедшим» из страны доллару и евро и заставляет банки все активнее конкурировать за клиентов. К концу 2025 года объем сбережений россиян в юанях имеет все шансы вырасти вдвое, до 150 млрд единиц китайской валюты. Прочие «мягкие» валюты пока только ищут своего потребителя в России, выступая в качестве «нишевых» предложений», – отметил Анатолий Печатников.

Ранее в июне ВТБ увеличил ставки по вкладам в юанях для всех клиентских сегментов. Наиболее существенные изменения коснулись депозитов сроком от трех месяцев до года, доходность по которым скорректировалась в среднем на 0,45-0,8%. Сейчас максимальная доходность по вкладу для пользователей с пакетом услуг «Мультикарта» составляет 3,35% годовых, для клиентов «Привилегии» – 3,55% годовых, а для премиальных – 3,66%.

ВТБ – один из лидеров российского сберегательного рынка. По итогам пяти месяцев 2023 года портфель размещенных в банке средств розничных клиентов, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7,7%. Общее число вкладчиков ВТБ за этот период выросло на 14%, до 1,5 млн клиентов.

Фото с сайта vtb.ru

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ валюта


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