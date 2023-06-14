В Новосибирске пройдут мероприятия для семейного отдыха

Мероприятие пройдет 16 июня с 16.00 до 20.00 в Нарымском сквере.
В этот день гостей ждут интерактивные локации от семейных клубов, семейный лекторий, развлекательная программа для молодых семей, творческие и танцевальные мастер-классы, концерт, шоу мыльных пузырей, спортивные и настольные игры, розыгрыш подарков от партнеров и многое другое.
Организатором фестиваля выступил молодежный центр «Содружество» при поддержке Управления молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Вход свободный.
Более подробная информация – в группе фестиваля в VK.
Семейный выходной программа
В субботу, 17 июня, с 12.00 до 19.00 на Михайловской набережной для горожан организуют конкурсы, игры, Здоровый субботник от новосибирских медицинских учреждений: 19 консультационных зон, в которых можно проверить основные показатели здоровья.
Также на пикнике представят программу Дня города, а в 13.00 начнется репетиция танцевального флешмоба «Город танцует».
0+
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :