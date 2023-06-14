В Новосибирске пройдут мероприятия для семейного отдыха

Фестиваль «Семейный выходной»

Мероприятие пройдет 16 июня с 16.00 до 20.00 в Нарымском сквере.

В этот день гостей ждут интерактивные локации от семейных клубов, семейный лекторий, развлекательная программа для молодых семей, творческие и танцевальные мастер-классы, концерт, шоу мыльных пузырей, спортивные и настольные игры, розыгрыш подарков от партнеров и многое другое.

Организатором фестиваля выступил молодежный центр «Содружество» при поддержке Управления молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Вход свободный.

Более подробная информация – в группе фестиваля в VK.

Семейный выходной программа

Первый городской пикник – в Новосибирске

В субботу, 17 июня, с 12.00 до 19.00 на Михайловской набережной для горожан организуют конкурсы, игры, Здоровый субботник от новосибирских медицинских учреждений: 19 консультационных зон, в которых можно проверить основные показатели здоровья.

Также на пикнике представят программу Дня города, а в 13.00 начнется репетиция танцевального флешмоба «Город танцует».

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