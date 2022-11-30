В 2025 году корпус университета в Омске будет реконструирован

Учебный корпус Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) общей площадью более 4,8 тысяч кв. м реконструируют в 2025 году в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который контролирует реализацию объекта.

Как сообщает пресс-служба компании, корпус будет состоять из двух блоков — учебного и спортивного. Одновременно в корпусе смогут обучаться 103 человека в смену.

Также представители заказчика отметили, что в ноябре 2022 года проведены торги по определению подрядчика для завершения реконструкции учебного корпуса университета. В ближайшее время планируется заключение государственного контракта.

Здание учебного корпуса предназначено для обеспечения текущей деятельности Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, а также доступности получения и улучшения качества образования.

Отметим, что ранее «Единый заказчик в сфере строительства» расторг контракт с омской строительной компанией «Лидер» на реконструкцию учебного корпуса СибГУФК. Все работы должны были завершиться до 30 декабря 2021 года, но, как оказалось, подрядчик работал чрезвычайно медленно — именно это и стало причиной разрыва контракта. Здание было готово всего на 10%. Объект должен был быть реконструирован в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». На реконструкцию подрядчику давалось 18,5 месяцев, которые истекают 30 декабря этого года, и 241 млн рублей. Однако на сегодняшний день здание готово лишь на 10%.

СК «Лидер» должен также вернуть неотработанный аванс в сумме 39,6 миллиона рублей и заплатить штраф в размере 9,6 миллиона рублей за допущенные в ходе строительства нарушения.

Фото с сайта ППК «Единый заказчик»