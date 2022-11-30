Детские пособия и меры соцподдержки за ноябрь в Новосибирской области выплатят досрочно

По сообщению пресс-службы регионального ОПФР, речь идет о выплатах будущим мамам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности; выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также о ряде мер соцподдержки, которые с января этого года перешли от соцзащиты к Пенсионному фонду (пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих; выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и др.).

С полным списком мер соцподдержки предложено ознакомиться на сайте ПФР.

Напомним, что утвержденный Правительством России порядок выплат предусматривает перечисление данных пособий за прошедший месяц, таким образом, 2 декабря будет произведена выплата за ноябрь текущего года.

В ведомстве отметили, что те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают в нашем регионе данные пособия с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.

Ранее редакция сообщала, что январскую пенсию выплатят в декабре.

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