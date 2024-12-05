В 2025 году объем продаж потребительских кредитов снизится на одну треть

В 2025 году российские кредитные учреждения ожидают, что объем выданных кредитов физическим лицам составит примерно 9,5 трлн рублей, что на 30% меньше по сравнению с текущим годом. Для сравнения, в этом году объем розничного кредитования составит около 13,3 трлн рублей, что также отражает снижение на 18% по отношению к 2023 году. Таким образом, тенденция к снижению потребительского кредитования станет более выраженной минимум в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Ускорение снижения на рынке розничного кредитования связано с несколькими факторами: высокие процентные ставки, ужесточение риск-менеджмента со стороны Центрального банка России, а также окончание массовой государственной поддержки в ипотечном сегменте. В последний раз объем кредитов ниже 10 трлн рублей наблюдался до 2020 года.

В 2025 году ипотечное кредитование все еще превысит объем необеспеченных кредитов. Ожидается, что продажи ипотеки будут на уровне 4 трлн рублей, автокредитов – около 2,1-2,3 трлн рублей, а кредиты наличными достигнут максимум 3,2 трлн рублей с падением на 46%. Темпы роста кредитного портфеля также значительно замедлятся: с 14% в 2024 году до 5% в 2025-м. Георгий Горшков подытожил, что в следующем году банки будут акцентировать внимание на качестве кредитов, а не на их объеме.

*Прогноз на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.