Руководство «СпецТрансСтроя» подозревают в мошенничестве при исполнении госзаказов

Итогом проверки прокуратуры и ФСБ стало возбуждение уголовных дел в отношении директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Топ-менеджеры компании подозреваются в мошенничестве при исполнении госконтрактов.

В частности, по версии прокуратуры, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и мошенничество.

Арапов и Сукач также подозреваются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в Татарске.

— В период с мая 2022 по октябрь 2024 года сотрудники коммерческой организации заключили договор субподряда с организацией используя служебное положение склонили директора к необоснованному завышению стоимости поставляемого насосного оборудования путем предоставления фиктивных коммерческих предложений. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В соцсетях появилось видео УФСБ Новосибирской области с задержанием топ-менеджеров компании. Силовики пришли к ним в квартиры сегодня утром.

Напомним, 18 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента представитель МинЖКХ отметил, что объекты в рамках проекта «Чистая вода» в Татарске (199 млн руб) и Ордынском (114 млн руб) в 2025 году не будут закончены. Он сообщил, что по данным контрактам предстоит расторжение договоров с подрядчиком и объявление новых торгов. В октябре 2024 года администрация поселка Ордынское приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке с ООО «СпецТрансСтрой». Из-за разрыва контракта регион должен вернуть деньги в федеральный бюджет. В отношении главы р.п. Ордынское следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.

До этого в июне дорожники в одностороннем порядке разорвали контракт с компанией по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепанове — Маслянино» в Черепановском районе. Цена контракта составляла 341 млн рублей.

В августе «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.

В августе мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта по нацпроекту «Чистая вода».

В сентябре Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтроя» на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово».

Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске.