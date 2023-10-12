В 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды

По словам председателя фонда Сергея Чиркова, расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации, согласно уровню действующего пенсионного законодательства.
— Так, в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%, отмечу, что начиная с 2025 года индексация будет два раза в год — 1 февраля и 1 августа, — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, цитирует ТАСС.
Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая — по уровню доходов бюджета Социального фонда, пояснил Сергей Чирков.
Ранее редакция сообщала, какие дополнительные выплаты положены пенсионерам Новосибирской области.
Фото: freepik.com — shurkin_son
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