Крупный инвестор уходит из Новосибирской области

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже сельскохозяйственного актива, который включает в себя 5 юрлиц, расположенных в Чaнoвском, Кpacнoзeрcкoм и Kapасукском районах Нoвocибиpcкой oблaсти. Общая зeмельнaя площaдь — 61 тыcяч га. Перcпeктивы для расширения — дo 100 тыcяч гa, говорится в объявлении. Из общей площади земель 31 тысяча га введены в оборот. Возделываются зерновые, рапс, лен, подсолнечник, зернобобовые. Хозяйства полностью укомплектованы персоналом, в том числе специалистами.

В Карасукском районе наряду с растениеводством хозяйство имеет животноводческое направление. Специализация — мясное скотоводство. В наличии необходимое количество техники для заготовки кормов, инфраструктура для содержания поголовья мясного скота по канадской технологии, введенная в эксплуатацию в 2020 году: материнская ферма на 3000 голов КРС, здания административно-бытового корпуса, лаборатория эмбриотрансфера, РММ, склады, конюшня, склад кормов, дезбарьер, водонапорные башни, помещения по обслуживанию животных, огражденные и оборудованные пастбища площадью 7,5 тысячи га, гараж, площадка для хранения сельскохозяйственной техники, перечисляет агент продавца.

Данный актив предлагается как целиком — за 4,8 млрд рублей, так и отдельными блоками: Чановский — 2,6 млрд, Карасукский — 1,1 млрд, Краснозерский — 1,08 млрд.

Участники рынка, которым корреспондент Infopro54 показал фото, прикрепленные к объявлению, отметили, что речь идет о хозяйствах, где ГК «Горкунов» планировал построить большой растениеводческий и мясной комплекс. Инвестор планировал вложить в проект 30 млрд рублей.

— Это следствие сложившейся ситуации на сельхозрынке. Борис Васильевич (Горкунов) рассчитывал, что на рынке будут хорошие цены на сельхозпродукцию, на мясо и зерновые культуры, а произошло наоборот. В итоге сроки выхода на проектную мощность серьезно сдвинулись, и инвестор принял решение о выходе из бизнеса. Свою роль в этом сыграл и отказ в предоставлении госсубсидий за которыми обращалась ГК «Горкунов», — рассуждает Пронькин. — Сейчас кто-то пытается заявить, что Борис Васильевич виноват, пытаются представить ситуацию так, как будто он спекулянт. Это очень глубокое заблуждение. Горкунов ничего не взял за счет государства, земли он покупал на договорной основе с крестьянами и в основном те, которые были брошены. В Чановском районе землей не занимались 25 лет, в других районах хозяйства находились в предбанкротном состоянии. Сейчас Борис Васильевич принял нормальное грамотное решение: не разграбить созданные им самим активы, а продать работающий комплекс, который готов производить продукцию, оснащен техникой, оборудованием, где собраны квалифицированные кадры. По моей информации, все хозяйства ГК «Горкунов» провели подготовку полей к весенней посевной и сейчас уходят на зимние ремонты техники. Не нужно злорадствовать — нужно разбираться, почему так произошло, что крупный инвестор не смог реализовать проект на территории Новосибирской области, почему он решил уйти. На него смотрят и другие потенциальные инвесторы…

Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, который ранее работал директором по развитию ГК «Горкунов» (уволился около года назад), в разговоре с корреспондентом редакции также отметил, что, судя по информации, размещенной в сети, речь идет о сельхозпредприятиях ГК «Горкунов».

— Теоретически покупатель может продолжить реализацию этого проекта, так как он не свернут. Но если нового инвестора не будет долго, то проект съежится до численности, которая позволит выполнять те ковенанты, что выставлены банком. Напомню, что под реализацию проекта привлекались кредитные ресурсы. Закрывать его точно не будут, так как на проект завязана часть другого бизнеса группы, — уверен Пронькин.

По словам собеседника Infopro54, ему особенно горько за то, что ГК «Горкунов» не удалось реализовать «мясной» проект, который мог дать много новых рабочих мест в сельских районах, где практически нет работодателей, и обеспечить жителей региона качественным мясом КРС.

По его информации, интерес инвесторов к выставленным на продажу ГК «Горкунов» активам уже есть. В том числе со стороны предпринимателей из соседнего Алтайского края. Собеседник Infopro54 сомневается, что актив удастся реализовать за выставленную цену, так как в ней отражены вложенные инвестиции, но заявляет, что на перспективу это может быть хорошим вложением.

— Сейчас сельхозактивы находятся на минимуме своей цены, поэтому в них выгодно вкладывать инвестиции, тем более речь идет о крепких, работающих хозяйствах, — поясняет Василий Пронькин. — Все предприятия самодостаточны, их можно приобретать как единым активом, так и по отдельности, так что необязательно ждать крупного инвестора.

Собеседник редакции пояснил, что, по его информации, Борис Горкунов решил сосредоточиться на развитии в Новосибирской области только тепличных проектов.

Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «Горкунов». При получении ответа он будет опубликован.

Напомним, ГК «Горкунов» уже много лет является одним из самых активных игроков рынка агропрома Новосибирской области. Помимо проекта по мясному скотоводству, она реализует в регионе большой проект в тепличном хозяйстве, в 2022 году запустила комбинат для выращивания цветов, а также создает селекционный центр.

Ранее редакция сообщала о том, что против ГК «Горкунов» и реализуемых им проектов активно выступали депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.