Женщина погибла под колесами «Нивы» в Новосибирске

Еще одно смертельное ДТП с участием пешехода произошло рано утром 12 октября в Ленинском районе города. 44-летняя женщина погибла под колесами «Нивы».

― В 7 часов 20 минут на территории Ленинского района, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2131, двигался по улице Толмачевская, со стороны улицы Хилокская, в пути следования, напротив дома 33/1 по улице Толмачевская, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход-женщина получила травмы не совместимые с жизнью, ― сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция писала, что под колесами грузовика в Заельцовском районе оказались мужчина и женщина.