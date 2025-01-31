Новосибирская область вошла в топ-20 регионов для трудоустройства

На конец января 2025 Новосибирская область вышла на 17-е место среди регионов России по перспективности трудоустройства. Рейтинг составили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, изучившие основные показатели рынка труда в регионах.

– Новосибирская область набрала 74,04 балла, тем самым улучшив свои результаты по сравнению с предыдущими замерами в 4 квартале 2024 года на две позиции, – уточнили аналитики.

В среднем на одну активную вакансию в Новосибирской области за последние три месяца приходится 3,9 резюме. Такой показатель характерен для пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 74 900 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в четыре раза ниже — 16 696 руб. При этом подавляющее большинство жителей региона (81,8%) указывают в резюме, что не готовы менять место жительства, и только 1,1% соискателей хотели бы уехать.

Интересно, что возглавила рейтинг Амурская область, которая удерживает первое место уже третий квартал подряд. На втором месте оказалась Республика Татарстан, а на третьем — Республика Башкортостан (76,53 балла). А вот Москва заняла всего лишь 66 место, за год потеряв одну позицию. Дело в том, что аналитики зафиксировали в столице достаточно высокую конкуренцию за рабочие места — 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума, наоборот, низкое — 100 000 руб. к 25 879 руб.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя зарплата в Новосибирской области — более 72 тысяч рублей.