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Кассация встала на сторону Виктора Арановского в деле о продаже профилактория

  • 11/12/2024, 19:00
Кассация встала на сторону Виктора Арановского в деле о продаже профилактория
Суд отменил решение апелляции о признании сделки недействительной

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации отменил решения Новосибирского арбитражного и Томского арбитражного апелляционного судов, признавшим недействительной сделку о продаже профилактория, который ранее принадлежал заводу «Тяжстанкогидропресс», экс-гендиректору и собственнику предприятия Виктору Арановскому.

— Кассационный суд в Тюмени отменил все решения, которые были приняты ранее по профилакторию. Это позитивный момент, потому что наши оппоненты уже предпринимали попытки это имущество изъять и продать, но это не удалось сделать, поскольку оно еще находится под арестом по уголовному делу. Теперь же все решения отменены, а значит, продать его они уже не имеют права. Теперь дело будет рассматриваться снова, — цитирует ЧС-Инфо генерального директора ООО «Сибирская юридическая компания», президента Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергея Карпекина.

Карпекин заявил, что оппоненты решили использовать ситуацию с ведением уголовного дела в свою пользу.

— Мы считаем, что и уголовное дело возбуждено беспочвенно. Но под давлением обстоятельств суды принимали решения не в пользу Виктора Арановского. Теперь первая победа. Думаю, этому способствовало личное участие в суде Виктора Арановского. Наконец, он озвучил свою позицию, да и юристы смогли найти нужные аргументы. В итоге кассационные судьи все-таки отменили решение первой и второй инстанции. Надеюсь, что при новом рассмотрении результаты будут другими, — резюмировал Карпекин.

Напомним, в начале 2022 года экс-руководителя и собственника завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского задержали по обвинению в мошенничестве. Тогда следствие ему вменяло ряд нарушений, допущенных при продаже акций предприятия. Сам Арановский свою вину полностью отрицал. Параллельно с уголовным делом по заводу идут процессы в арбитражных судах, связанные с продажей бывшего подсобного хозяйства завода, расположенного в Тогучинском районе, Арановскому (ООО «Боровлянское»). Недавно Арбитражный суд в первой инстанции признал недействительным договор купли продажи ООО «Боровлянское» и принял решение взыскать с Виктора Арановского 45 млн. рублей. Но это решение юристы также намерены обжаловать. Карпекин напоминает, что аналогичное дело по профилакторию прошло три инстанции, после чего его вернули на повторное рассмотрение.

Виктор Арановский возглавлял завод «Тяжстанкогидропресс» с 1983 года. В 2005 году в его собственности находилось 75% акций предприятия. В 2016 году акции Виктора Арановского были проданы подконтрольным ГК БКС юрлицам, а ему, согласно договору, перешли профилакторий и хозяйство.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» увеличит уставный капитал более чем на 90 млн рублей. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Тяжстанкогидропрес суд кассация


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