За три года СГК вложит порядка 3,8 млрд рублей в теплоснабжение Новосибирска

Концессионное соглашение на сумму 5,9 млрд рублей (с НДС) мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК) заключили в феврале 2023 года — на 10 лет.

Соглашение предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

В 2023 году СГК заменила 10,2 км теплосетей, провела техперевооружение 45 ЦТП, спроектировала переключения потребителей котельных №8 и №11 на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5, а также установила системы частотного управления на электродвигателях насосов на Перекачивающей насосной станции №14.

Генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев рассказал, что за первый год реализации концессионного соглашения, были реализованы все мероприятия на теплосетях. Лишь по нескольким объектам окончательное чистовое благоустройство пришлось перенести на следующий год, чтобы соблюсти качество.

— На ЦТП завершали работы в 2024-м в связи задержкой в поставках оборудования. Его монтаж был отложен из-за невозможности отключения ЦТП в отопительный период. Обязательствами СГК на 2024 год предусмотрены вложения в размере 1,9 млрд рублей. Сумма учитывает и полное завершение обязательств 2023 года. Все мероприятия согласованы с муниципалитетом, — добавил он.

За 2023-2024 годы СГК вложит в теплоснабжение Новосибирска по концессии 2,5 млрд рублей. За этот период вложения энергокомпании в теплоснабжающий комплекс составят 42% от общего объема, предусмотренного концессионным соглашением. С учетом плана 2025 года объем вложений за три года составит суммарно 3,8 млрд рублей.

По состоянию на ноябрь 2024 года, работы по модернизации оборудования выполняются на 23 центральных тепловых пунктах (ЦТП) Новосибирска. Также подрядчики строят новые теплосети на улицах Волочаевская, Техническая и вблизи территории ПО «Север».

Завершена запланированная на этот год перекладка муниципальных теплосетей на улицах Новосибирской, Котовского, Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев, Никитина, Тюленина, Петухова, Гэсстроевской. Окончательное благоустройство по некоторым участкам тепловых сетей подрядчики выполнят весной 2025 года. В компании подчеркнули, что программа на муниципальных теплосетях расширяется. Так, по результатам диагностики состояния трубопроводов, проведенной в 2024 году, в нее включены участки по улицам Холмистая, Фасадная (2 участка), Красных зорь, Забалуева.

Общая протяженность обновленных и построенных муниципальных теплосетей составит 17,2 км.

Ранее редакция сообщала о том, что энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска.