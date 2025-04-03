в 2025 году смертность в Новосибирской области на 37% превысила рождаемость

С января по март 2025 года смертность в Новосибирской области на 37,5% (+1,9% к аналогичному периоду прошлого года) превысила рождаемость. По данным управления по делам ЗАГС, за этот период в регионе родилось 5913 малышей и умерло 9475 человек.

В марте 2025 года на свет появились 2006 малышей и покинули этот мир 3158 сибиряков. В 2024 году родилось 1982 ребенка, а скончалось 2930 новосибирцев. В марте в регионе умерли 3158 человек, а родились — 2006.

Напомним, в 2024 году регион вернулся на уровень естественной убыли населения, характерный для третьего ковидного года. Позитивную динамику, которая наблюдалась в 2023 году сохранить не удалось. За год в Новосибирской области умерло 37397 новосибирцев, родилось — 24923.

Также стоит отметить, что естественная убыль населения в регионе в 2024 году более чем в 2 раза больше, чем в допандемийные года. Разница сформировалась за счет резкого падения рождаемости. При этом свидетельств о смерти в области в 2024 году регистрировалось меньше, чем в два доковидных года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предложили обложить налогом на бездетность в 20% от зарплаты. Предложения вернуть в России этот налог неоднократно выдвигаются депутатами.