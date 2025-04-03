Дело о падении частного самолета в Новосибирске передано в суд

В Новосибирске завершено расследование дела о падении частного самолета. Следователи передали его на рассмотрение мировому судье шестого судебного участка Заельцовского района Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в апреле 2023 года. Вскоре после взлёта с посадочной площадки городского аэропорта самолёт C-172N потерпел крушение в лесу. По предварительным данным следствия, причиной авиакатастрофы стало нарушение командиром воздушного судна техники пилотирования.

В отношении пилота возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем за собой причинение крупного ущерба по неосторожности. По оценкам владельцев воздушного судна, сумма ущерба составляет 8,4 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приземлился уникальный самолет с надписью «Антарктика». Лайнер предназначен для работы со специалистами Российской Антарктической экспедиции.