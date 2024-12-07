Смертность в Новосибирской области в полтора раза превысила рождаемость

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 34275 свидетельств о смерти. При этом за этот период в регионе родилось 22922 младенцев. В результате, за 11 месяцев естественная убыль населения региона составила 11353 человека.

В ноябре в регионе умерли 2876 человек, а родились почти на тысячу меньше — 1872. Об этом говорится в статистике управления ЗАГС по Новосибирской области.

Если посмотреть ретроспективу прошлых лет, то можно отметить, что в 2024 году регион вернулся на уровень естественной убыли населения, характерный для третьего ковидного года. Позитивную динамику, которая наблюдалась в 2023 году сохранить не удалось.

В 2023 году с января по ноябрь в области умерли 32317 человек, родились 24231. Естественная убыль населения составила 8086 человек .

. В 2022 — 38389 умерли, 26976 родились, естественная убыль — 11413 .

. В 2021 — 47200 умерли, 28507 родились, естественная убыль — 14193 .

. В 2020 — 42692 умерли, 29103 родились, естественная убыль — 13586.

Также стоит отметить, что естественная убыль населения в регионе в 2024 году более чем в 2 раза больше, чем в допандемийные года. Разница сформировалась за счет резкого падения рождаемости. При этом свидетельств о смерти в области в 2024 году регистрировалось меньше, чем в два доковидных года.

В 2019 — 35774 умерли, 30421 родились, естественная убыль — 5353.

В 2018 — 36184 умерли, 32936 родились, естественная убыль — 3248.

Напомним, в Новосибирской области дефицит кадров эксперты называют рекордным. На одного незанятого человека приходится 4,6 вакансии. К концу октября этот разрыв достиг максимального показателя с 2005 года.

Ранее редакция сообщала о том, что численность жителей Новосибирской области за 2024 год сократится на 6,5 тысяч человек. Ключевая причина — сокращение притока мигрантов.