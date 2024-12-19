В 2025 году состоится общероссийская премия Data Fusion Awards

Премия впервые введет специальную категорию, посвященную научным достижениям в области искусственного интеллекта. Участниками конкурса, который проходит в сотрудничестве с Институтом ИИ МГУ, могут стать авторы исследований, связанных с ИИ.
Кросс-отраслевая награда проводится уже в четвертый раз и открыта для представителей компаний, образовательных учреждений и государственных организаций. Кроме категории для научных статей, премия будет вручена в еще пяти номинациях, среди которых Data Fusion в бизнесе и госсекторе, а также технологии Data Fusion и многие другие.
Церемония награждения пройдет на крупнейшей технологической конференции, посвященной обмену данными Data Fusion, 16-17 апреля 2025 года. Жюри выберет лучшие проекты в сфере ИИ и анализа больших данных. Также будет отмечено значение высших учебных заведений и корпоративных университетов для подготовки специалистов в этой области.
Эксперты уделят особое внимание тому, как участники применяют подход Data Fusion, который подразумевает интеграцию данных и алгоритмов машинного обучения для улучшения анализа информации. Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, подчеркнул важность взаимодействия науки и технологий, а также привлечение молодых талантов для развития Data Fusion.
По словам члена жюри Александры Кирьяновой, главного редактора CNews, система международного сотрудничества в научной сфере, как и многие другие области, сейчас претерпевает значительные изменения.
— В рамках новой категории «Научный прорыв года в области ИИ» мы совместно с нашими партнерами планируем продемонстрировать последние достижения российских исследователей и наградить их за усилия, — заключила Александра Кирьянова.
Фото freepik.com, автор: freepik
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