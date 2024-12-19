Похитителя Деда Мороза ищут правоохранители Новосибирска

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент возмутительной кражи. На записи видно, как неизвестный человек среди белого дня уносит фигуру Деда Мороза в ТЦ «Панорама» на улице Татьяны Снежиной.

Как рассказывают в паблике «Октябрьский район | Новосибирск» ВКонтакте, этот символов Нового года стоит там каждый год.

— Интересно то, что вокруг вроде люди стоят, рядом тётя лотерейкой торгует, напротив игрушки, и никто не обратил внимания на это чудовище, — возмущаются подписчики паблика «Октябрьский район | Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление уже зарегистрировано, и в данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске было зарегистрировано еще одно похищение символа Нового года. Из подъезда по улице Виктора Шевелева,18 была украдена елка, украшенная шарами.

Ранее редакция сообщала о том, что праздничный поезд Деда Мороза был в Новосибирске. Он стоял на главном вокзале столицы Сибири.