Новосибирцы смогут оплатить проезд в метро по биометрии в 2025 году

К 2025 году во всех российских метрополитенах будет доступен сервис оплаты проезда по биометрическим данным.

В Новосибирском метрополитене уже началась реализация «дорожной карты» перехода на этот проект.

— В декабре 2024 года на станции «Октябрьская» запланирована установка на одном проходе соответствующего оборудования для оплаты проезда по биометрии. Будет дан старт закрытому пилотному проекту: на этом этапе пассажиры метрополитена не смогут пользоваться услугами биометрии, — говорится в сообщении Новосибирского метрополитена.

По мере готовности системы подземка будет вводить оплату проезда по биометрии на одном проходе на всех станциях. Завершить реализацию планируется до декабря 2025 года.

Напомним, что обработка биометрических персональных данных возможна только в рамках Единой биометрической системы (ЕБС). Регистрация в ЕБС является исключительно добровольным процессом, и клиент в любой момент может отказаться от передачи биометрических данных. В таком случае эти данные будут удалены.

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