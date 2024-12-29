В 2025 году в Новосибирске планируют сдать медресе

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство медресе. Это мусульманское образовательное учреждение, которое возводится с 2017 года на улице Мира, напротив ТЦ «Мега». Как отмечается в документации, в здании будет от 4 до 9 этажей. На данный момент возведено 7 этажей. Общая площадь объекта будет 6,38 тысяч кв метров, высота 37 метров. Разрешение действует до декабря 2025 года.

Напомним, вопрос о строительстве в Новосибирске медресе, которое должно было войти в единый духовный комплекс с Соборной мечетью им. Кунта-Хаджи Кишиева, был озвучен еще в 2013 году. Сама Соборная мечеть на улице Мира была открыта в июне 2014 года. Это сооружение площадью 1800 кв. метров, которое может вместить около 2500 верующих.

Медресе — мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Предполагалось, что в новосибирском медресе будут готовить имам-хатыбов для работы в мечетях Сибири и Дальнего Востока, а также учить русскому языку мигрантов из мусульманских стран бывшего Советского Союза.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области на данный момент работает 8 мечетей.