Жилмассив в Новосибирске остался без тепла и горячей воды

Жители «Плющихинского» жилмассива с утра 29 декабря остались без тепла и горячей воды.

— Сразу не обратили внимания, так как дом теплый, но потом соседи начали писать в чатах. Мы проверили — воды и тепла нет. Сейчас уже обед. Квартира постепенно остывает, хотя на улице не холодно, — рассказала Infopro54 жительница микрорайона Татьяна.

Сообщение от сервиса «Мой Новосибирск» людям пришло только после 14.00, где их ставили в известность, что с 12.00 на жилмассиве аварийно отключают горячее водоснабжение и отопление от ЦТП-2,4 «УК Плющихинский».

Тепло и воду в микрорайон обещают подать до 20.00 вечера. Напомним, в Новосибирске допустимый норматив отключения тепла и горячей воды для устранения аварийных ситуаций, составляет 8 часов.

По данным сервиса «Мой Новосибирск», сейчас на жилмассиве горячей воды нет в 24 домах. Об отключении тепла в этой локации не сообщается.

Судя по карте сервиса, тепла на правом берегу нет в 23 домах Дзержинского района — между проспектом Дзержинского и ул Гоголя.

В Кировском районе без тепла 28 домов на улице Немировича Данченко недалеко от ул Ватутина.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске прокуратура начала проверку.