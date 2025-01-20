За год из Новосибирской области «уехали» почти 300 компаний

По сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, В 2024 году на территорию Новосибирской области «переехали» 155 юрлиц. Это на 13 меньше, чем годом ранее (168), сообщили в УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

— Основными регионами, из которых организации мигрировали на территорию Новосибирской области, стали Кемеровская область-Кузбасс (42 организации, 27,1% от общего количества компаний-мигрантов), Москва (22 организации, 14,2% от общего количества компаний-мигрантов), Алтайский край (16 организаций, 10,3% от общего количества компаний-мигрантов), — пояснил руководитель УФНС Новосибирской области Геннадий Морозов.

По его словам, больше всего среди переехавших ― компании, которые занимаются оптовой неспециализированной торговлей (10 организаций, 6,5%), строительством жилых и нежилых зданий (9 организаций, 5,8%), а также ведут деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта (8 организаций, 5,2%).

При этом с территории Новосибирской области в другие регионы Российской Федерации в 2024 году мигрировали 298 юридических лиц, что на 51 организацию больше, чем в 2023 году (247).

По данным, предоставленным Геннадием Морозовым, основными регионами, на территорию которых уезжают организации из Новосибирской области, являются Москва (82 организации, 27,5% от общего количества), Кемеровская область-Кузбасс (43 организации, 14,4%), Алтайский край (28 организаций, 9,4%).

Чаще всего перерегистрируются компании, работающие в сфере строительства жилых и нежилых зданий (31 организация, 10,4%), торговле оптовой неспециализированной (11 организаций, 3,7%), в сфере автомобильного грузового транспорта (9 организаций, 3%), а также занимающиеся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (9 организаций, 3%).

— Предположительными причинами миграции организаций как на территорию Новосибирской области, так и на территории иных субъектов РФ могут быть следующие: Новосибирская область, как и иные поименованные субъекты, являются крупными регионами, с динамично развивающейся экономикой, хорошей транспортно-логистической развязкой; здесь выгодно осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе заниматься строительством жилых и нежилых зданий; Новосибирская область, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский край являются территориальными соседями, что, возможно, упрощает переезд компаний в связи со сменой места ведения бизнеса, — комментирует Морозов.

Напомним, о миграции новосибирского строительного бизнеса в другие регионы России недавно говорил и независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. К отъезду в другие регионы застройщиков, в том числе, подталкивают социальные взносы.

Для сравнения: до пандемии, в 2019 году, за пределы Новосибирской области мигрировали 210 юридических лиц, прибыли из других регионов на территорию Новосибирской области 388 организаций. За 2020-й за пределы региона мигрировали 176 юридических лиц, прибыли ― 266 организаций. Как отмечали опрошенные редакцией Infopro54 эксперты, одной из ключевых причин миграции компании может быть налоговый режим на территории. В 2024 году налоговики начали применять в регионе отраслевой подход к анализу деятельности компаний и начислению налогов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по «смертности» компаний в России. В топ-10 по количеству превышения закрытых компаний над открытыми вошли три сибирских региона.