Рекламодателям

За год из Новосибирской области «уехали» почти 300 компаний

  • 20/01/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
За год из Новосибирской области «уехали» почти 300 компаний
Переехать в Новосибирск из других регионов решили в два раза меньше бизнесов

По сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, В 2024 году на территорию Новосибирской области «переехали» 155 юрлиц. Это на 13 меньше, чем годом ранее (168), сообщили в УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

— Основными регионами, из которых организации мигрировали на территорию Новосибирской области, стали Кемеровская область-Кузбасс (42 организации, 27,1% от общего количества компаний-мигрантов), Москва (22 организации, 14,2% от общего количества компаний-мигрантов), Алтайский край (16 организаций, 10,3% от общего количества компаний-мигрантов), — пояснил руководитель УФНС Новосибирской области Геннадий Морозов.

По его словам, больше всего среди переехавших ― компании, которые занимаются оптовой неспециализированной торговлей (10 организаций, 6,5%), строительством жилых и нежилых зданий (9 организаций, 5,8%), а также ведут деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта (8 организаций, 5,2%).

При этом с территории Новосибирской области в другие регионы Российской Федерации в 2024 году мигрировали 298 юридических лиц, что на 51 организацию больше, чем в 2023 году (247).

По данным, предоставленным Геннадием Морозовым, основными регионами, на территорию которых уезжают организации из Новосибирской области, являются Москва (82 организации, 27,5% от общего количества), Кемеровская область-Кузбасс (43 организации, 14,4%), Алтайский край (28 организаций, 9,4%).

Чаще всего перерегистрируются компании, работающие в сфере строительства жилых и нежилых зданий (31 организация, 10,4%), торговле оптовой неспециализированной (11 организаций, 3,7%), в сфере автомобильного грузового транспорта (9 организаций, 3%), а также занимающиеся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (9 организаций, 3%).

— Предположительными причинами миграции организаций как на территорию Новосибирской области, так и на территории иных субъектов РФ могут быть следующие: Новосибирская область, как и иные поименованные субъекты, являются крупными регионами, с динамично развивающейся экономикой, хорошей транспортно-логистической развязкой; здесь выгодно осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе заниматься строительством жилых и нежилых зданий; Новосибирская область, Кемеровская область-Кузбасс, Алтайский край являются территориальными соседями, что, возможно, упрощает переезд компаний в связи со сменой места ведения бизнеса, — комментирует Морозов.

Напомним, о миграции новосибирского строительного бизнеса в другие регионы России недавно говорил и независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. К отъезду в другие регионы застройщиков, в том числе, подталкивают социальные взносы.

Для сравнения: до пандемии, в 2019 году, за пределы Новосибирской области мигрировали 210 юридических лиц, прибыли из других регионов на территорию Новосибирской области 388 организаций. За 2020-й за пределы региона мигрировали 176 юридических лиц, прибыли ― 266 организаций. Как отмечали опрошенные редакцией Infopro54 эксперты, одной из ключевых причин миграции компании может быть налоговый режим на территории. В 2024 году налоговики начали применять в регионе отраслевой подход к анализу деятельности компаний и начислению налогов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по «смертности» компаний в России. В топ-10 по количеству превышения закрытых компаний над открытыми вошли три сибирских региона. 

Фото freepik, автор: freepik

1

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : налоговая Миграция бизнеса


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За год из Новосибирской области «уехали» почти 300 компаний
20/01/25 17:00
Бизнес Власть
Новосибирских водителей, получивших административный арест, обяжут сдавать ДНК
20/01/25 16:30
Общество Право&Порядок
ВТБ планирует открыть филиал в Иране
20/01/25 16:05
Финансы
В Новосибирске за год нашли около семи тысяч объектов недвижимости
20/01/25 16:00
Недвижимость
Новосибирская область попала в топ регионов с несбалансированным питанием жителей
20/01/25 15:00
Общество
Суд вынес приговор иностранке за ввоз могильной травы в Новосибирск
20/01/25 14:30
Право&Порядок
Новосибирская область увеличила объем аграрного экспорта почти в семь раз
20/01/25 14:18
Власть
Около 100 домов остались без тепла на сутки в Новосибирске
20/01/25 14:00
Общество
В Новосибирской области количество онлайн-покупок за год выросло на 75%
20/01/25 13:45
Бизнес Общество
Резкий рост сообщений о минировании зарегистрировали в Новосибирской области
20/01/25 13:30
Право&Порядок
Мигрантов, работавших на Хилокском рынке Новосибирска, выдворили из России
20/01/25 12:30
Право&Порядок
21% офисных работников не проходили инструктаж по информационной безопасности
20/01/25 12:17
Технологии
За год из Новосибирской области экспортировано более 2 млн тонн сельхозпродукции
20/01/25 12:00
Агропром Бизнес ВЭД
Реестр работодателей с нелегальной занятостью создали в Новосибирске
20/01/25 11:30
Бизнес ПроБизнес
Россельхозбанк требует банкротства новосибирской компании «Шанс-Премьер»
20/01/25 11:00
Бизнес Промышленность
Квадрокоптеры обнаружили нелегальную купель в Новосибирской области
20/01/25 10:30
Общество Происшествия
Новосибирцы платят по просроченным кредитам более пяти тысяч рублей в месяц
20/01/25 10:04
Общество Финансы
Питерская компания хочет выкупить долги «Экологии-Новосибирск»
20/01/25 9:30
Бизнес
«Спецавтохозяйство» объявило тендеры на миллиард для поиска перевозчиков мусора
20/01/25 9:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске у работодателей вырос спрос на мам в декрете
19/01/25 19:00
Бизнес Общество
Популярное
В Новосибирской области дети стали реже болеть педикулезом
20/01/25 15:30
Пьяный новосибирец сбил пешехода и врезался в кафе на Красном проспекте
20/01/25 13:00
Глава СК поручил возбудить дело на мать, оставившую ребенка на новосибирском вокзале
19/01/25 18:30
Три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Новосибирск
19/01/25 17:15
Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском
15/01/25 14:00
Восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске
14/01/25 14:30
Новости компаний
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00
«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику
14/01/25 13:25
Банк Уралсиб использует технологии машинного обучения для эффективного контакта с бизнес-клиентами
14/01/25 9:00
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска