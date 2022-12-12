Задержан директор заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик

Барабинской межрайонной прокуратурой признано законным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в связи с незаконной охотой. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский», входящим в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», расположенном на территории Барабинского района Новосибирской области.

По данным следствия, 11 декабря 2022 на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося.

Как сообщил РБК, со ссылкой на источник в силовых структурах, «сотрудники ГУ МВД РФ по Новосибирской области задержали директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика (на фото), президента Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского и зампредседателя общественной палаты региона Владимира Ермолу».

— Ермолик Вячеслав задержан по ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого) и помещен в изолятор временного содержания, — отметил источник РБК. — Двух других фигурантов допросили и отпустили.

Ранее редакция рассказывала о том, что главу Убинского района суд оштрафовал за незаконную охоту на лосей. В августе он был переизбран на должность главы.