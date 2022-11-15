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В Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы

  • 15/11/2022, 19:13
взлётно-посадочная полоса
На месяц раньше запланированного срока.

Сегодня в режиме телемоста в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» состоялось торжественное открытие нового комплекса взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Запущены в эксплуатацию новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки.

—  В этом году мы перевалим по пассажиропотоку за 7,5 млн — с приростом в 10%. Поэтому строительство нового терминала, наряду с реконструкцией аэропортового комплекса — важнейшие для региона проекты. Сегодня завершён очередной этап реконструкции, — отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Аэропорт Толмачево заказал проект реконструкции первой взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Толмачево заказал проект реконструкции первой взлетно-посадочной полосы

Напомним, АО «Новосибирскавтодор» приступил к работам в Толмачёво весной 2020 года. Построенные в новосибирском аэропортовом комплексе новый перрон на 15 стояночных мест и площадка для обработки самолётов противообледенительной жидкостью, соединённые рулёжной дорожкой, дают увеличение стояночных мест на 25%, а также ускоренный выход судов на взлётно-посадочную полосу, без ожидания взлёта на перроне. Новый перрон и рулёжные дорожки позволяют принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлётной массы.

Ввод этого объекта позволяет без потери текущей производительности реализовать ремонт комплекса первой взлётно-посадочной полосы, как предусмотрено в проекте. Модернизация аэродромного комплекса «Толмачёво» обеспечивает возможность приёма современных воздушных судов, с расчётом увеличения пассажиропотока до 10 миллионов человек в год уже в 2023 году, а объёмов обработанного груза и почты — с 30 до 60 тысяч тонн.

Стоимость строительства по контракту составляет 3,758 млрд рублей.

Реализация проекта «Реконструкция аэропортового комплекса Толмачёво» осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года — в рамках исполнения пункта 15 указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 №204.  Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», генеральный подрядчик на объекте — «Новосибирскавтодор».

 

Ранее редакция сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию летного поля аэропорта Толмачево. 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : взлетно-посадочная полоса Аэропорт Толмачево


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