В 2ГИС появились поэтажные планы двух крупных объектов

Кроме того, подписано соглашение с Министерством цифрового развития и Министерством спорта об отрисовке поэтажных планов строящейся ледовой арены на Немировича-Данченко.
«Локомотив-Арена» — крупнейший за Уралом волейбольный центр, его трибуны вмещают 5000 зрителей. Спортивный комплекс состоит из двух зданий: основного трёхэтажного, в котором размещена главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала, который вмещает 600 зрителей. На парковке спорткомплекса могут разместиться 700 автомобилей.
Также поэтажные карты в 2ГИС появились для трёх корпусов НГУ, на них отмечено расположение 34 подразделений университета и других организаций.
— Мы умеем показывать в продукте не только поэтажные планы зданий, но и подъезды, входы в организации и многие другие детали. В Новосибирске сейчас созданы карты этажей 43 зданий, среди них — аэропорт Толмачёво, НГТУ, НГУ, Локомотив-Арена, Областная клиническая больница и большое количество торговых центров, — рассказала директор по производству 2ГИС Елена Толкачева. — Такая работа проводится в тесном сотрудничестве с организациями и сейчас мы хотим ее масштабировать.
Фото-скрин с сайта Dropbox Paper
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