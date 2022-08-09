В 2ГИС появились поэтажные планы двух крупных объектов

Кроме того, подписано соглашение с Министерством цифрового развития и Министерством спорта об отрисовке поэтажных планов строящейся ледовой арены на Немировича-Данченко.

«Локомотив-Арена» — крупнейший за Уралом волейбольный центр, его трибуны вмещают 5000 зрителей. Спортивный комплекс состоит из двух зданий: основного трёхэтажного, в котором размещена главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала, который вмещает 600 зрителей. На парковке спорткомплекса могут разместиться 700 автомобилей.

Также поэтажные карты в 2ГИС появились для трёх корпусов НГУ, на них отмечено расположение 34 подразделений университета и других организаций.