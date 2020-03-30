При СО РАН создана межведомственная комиссия по COVID-19

В минувшую пятницу было подписано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) при Сибирском отделении Российской академии наук по коронавирусной инфекции COVID-19. Это первая и пока единственная межведомственная рабочая группа при Российской академии наук по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, в которой начали объединять свои усилия ученые, врачи (вирусологи, эпидемиологи, пульмонологи), институты развития, инновационный бизнес, образовательные институты и представители власти, сообщили в пресс-службе СО РАН.

Направлениями для работы МРГ станут не только продуктовые и технологические решения, а также математическое и социально-экономическое моделирование и прогнозирование, которое позволит заранее просчитывать эффективность тех или иных мер и необходимость их внедрения на конкретной территории, в зависимости от вариантов эпидемиологических сценариев.

Работа над составом рабочей группы и повесткой, а также сбор объективной информации о научных разработках высокой степени готовности, которые могут быть внедрены в промышленное производство, прошли значительную часть испытаний, но не имеют всей необходимой разрешительной документации, длилась около двух недель. Первое рабочее заседание состоялось в пятницу, 27 марта, под председательством директора ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины, академика Михаила Воеводы.

По словам руководителя МРГ, заместителя председателя Сибирского отделения РАН Воеводы М.И.,

— Необходимость создания такого органа является давно назревшей, ведь кроме экстренных мер, касающихся поддержки бизнеса, работающего в сфере услуг, необходимо в срочном порядке начать поддержку отечественных производителей в области фармакологии и высокотехнологичных медицинских изделий, восстанавливая всю технологическую цепочку, избавляясь от технологической зависимости и восстанавливая целые отрасли, прекратившие свою работу после распада СССР, стимулировать ученых на межведомственное и межрегиональное взаимодействие между собой и промышленниками, как это было при Советском Союзе, — подчеркнул Михаил Воевода.

В рамках заседания был сформирован первый пакет разработок, который может быть подвергнут ускоренному трансферу в промышленность – так называемому «технологическому лифту».

Так, при выделении необходимых средств и административном содействии в ФГБУН Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН в ближайшее время могут начать серийно выпускать медицинские маски с инновационным материалом (мельтаблаун с напылением из наночастиц биоактивного серебра) – материал прошел испытания в ФБУН ГНЦ Вб Вектор Роспотребнадзора.

— В ходе испытаний выяснилось, что инновационный материал является непреодолимым барьером как для вирусов, так и для бактерий, не просто задерживая, а полностью убивая инфекцию. Кроме этого, материал обладает способностями к самоочищению и пригоден для длительного использования (до 10 часов постоянного ношения), после перерыва в 10-12 часов может быть использован снова без потери эффективности, — говорится в сообщении.

В настоящее время в ИХТТМ СО РАН работает опытная установка малой производительности (прототип), разработанная учеными института совместно с партнерами. Для перехода на серийное производство требуется создание промышленной линии.

— Стоимость пилотной установки составляет около 15 миллионов рублей, ее производителем может стать Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук, срок создания технологической линии, способной производить уникальный материал в промышленных объемах — несколько месяцев от начала финансирования. Научный коллектив надеется, что технология будет поддержана из выделенных Правительством РФ средств в рамках Распоряжения от 21 марта 2020 г. № 704-р, выпущенного в целях оперативного решения критически важных и приоритетных задач по созданию, расширению или модернизации промышленных производств, направленных на выпуск продукции, препятствующей распространению коронавируса, — отмечают в СО РАН.

Вторым эффективным средством, препятствующим распространению вирусной инфекции и снижению ее патогенности, может стать РНК-вакцина широкого профиля (формирующая высокий заблаговременный иммунный ответ в размере 80-90% при стандартном 10%-ном). В отличие от традиционных вакцин, РНК-/ДНК-вакцины содержат не вирусные белки, а гены, кодирующие основные вирусные белки.

— Введение такой вакцины приводит к синтезу клетками белков вируса, на которые должна реагировать иммунная система и вырабатывать иммунитет против этих белков вируса. Подобный препарат создан компанией ООО «НПО «Сиббиовет» и прошел уже целый ряд испытаний, показав свою высокую эффективность в отношении всей группы РНК-вирусов, включая коронавирусы, а также в отношении вируса герпеса. В настоящее время сертифицирован как ветпрепарат, но после дополнительных проверок может получить статус лекарственного препарата, рекомендованного для профилактики и сочетанной терапии коронавирусных инфекций у человека, — отметили в СО РАН.

Выпускаемый ООО «НПО «Сиббиовет» препарат «Виталанг-2» является дженериком нового поколения (точнее, +2 поколения) по отношению к ранее выпускаемому лекарственному препарату «Ридостин», разработанному еще в СССР для комплексной профилактики РНК-вирусов, и снятому с производства после 2000 года.

Проект может стать одним из первых, прошедших по «технологическому лифту» для ускоренно внедряемых технологий, призванных решить сверхзадачу — победить новый коронавирус.

— Для этого разработке необходимо получить статус лекарственного препарата, рекомендованного для профилактики и сочетанной терапии коронавирусной инфекции. Разработчики считают препарат прорывным РНК-препаратом нового поколения и готовы в очаги заражения поставлять его бесплатно, — прокомментировал директор по развитию научного подразделения ООО «НПО «Сиббиовет» Сергей Соловьев.

В ближайшее время рабочей группе предстоит составить экспертную оценку представленных наработок, оформить свои рекомендации и проработать механизмы технологического лифта для всех представленных на рассмотрение проектов.

— Все успешно прошедшие экспертизу разработки будут инициативно направлены на рассмотрение рабочей группе Госсовета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, Координационному совету при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, — сообщила ответственный секретарь рабочей группы Ольга Дорохова.

Фото предоставлено ФГБНУ ФИЦ ФТМ