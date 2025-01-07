Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске оценили в три миллиарда рублей

Стоимость строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске (с применением укрупненных нормативов цены) составляет почти 3 млрд рублей (2 908 992 000 рублей), говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.
29 декабря в Новосибирске объявлен конкурс по разработке проектной документации участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена «Строительство левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща».
Ориентировочная протяженность проектируемого участка — 528 метров. Перегонный тоннель соединит станции «Золотая Нива» и «Березовая роща».
На разработку проектной документации выделено 133,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска. Победитель определится в конце января.
Напомним, в конце декабря мэр Новосибирска Максим Кудрявцев говорил о том, что документация для конкурса проработана достаточно глубоко. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурга, встречались с китайскими партнерами, с экспертами из «Минскметропроекта».
Глава региона также отмечал, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро, поэтому он предложил городу обратить внимание на московских и белорусских проектировщиков.
Ранее редакция сообщала о том, что интерес к проектированию и строительству метров в Новосибирске также проявляют китайские компании. Об этом в июле сообщали представители China Railway Tunnel Group (CRTG).
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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