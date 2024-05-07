Рекламодателям

В 7 раз вырос спрос на автокредиты в Сибири в 2024 году

  • 07/05/2024, 16:54

ВТБ автокредиты
Рекордный объем выдач займов на покупку автомобилей пришелся на март.

В Сибирском федеральном округе в январе-апреле объем автокредитов, выданных ВТБ, составил 13,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 7 раз. За 4 месяца средства на покупку машин в банке получили более 11 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март — в этот месяц сибиряки оформили в банке автокредиты на 4,3 млрд рублей. Средний чек составил 1,2 млн рублей.

Как отметили в банке, больше всего займов на покупку автомобилей взяли красноярцы (3,14 млрд рублей), новосибирцы (2,7 млрд) и кемеровчане (2,4 млрд).

Для сравнения, в целом по стране за 4 месяца 2024 года банк выдал 129 тысяч автокредитов на 176,5 млрд рублей.

При этом 70% займов пришлось на покупку автомобилей с пробегом (в начале 2024 года — 75%). Средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» составил 2,4 млн рублей, по автокредитам — 1,64 млн рублей. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

— Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое «охлаждение» спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года, — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По его словам, с начала года продажи автокредитов в России в целом приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей (прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG).

Фото : bcnjxybr freepik.com

автор senivpetro

57

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ Автокредиты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов

К последнему курсу большинство студентов-целевиков понимают, что выбрали не ту профессию или не того работодателя.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Депутат Госдумы предложил отменить штрафы за приготовление шашлыков
7/05/24 18:49
Общество
Мигранта, пытавшегося убить сторожа в православном храме, арестовали в Новосибирске
7/05/24 18:10
Общество Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве со 100 млн прошли в новосибирских компаниях
7/05/24 17:27
Власть Происшествия Транспорт
Размер пособий для будущих мам назвали в Новосибирске
7/05/24 17:08
Общество
В 7 раз вырос спрос на автокредиты в Сибири в 2024 году
7/05/24 16:54
Финансы
190 многоквартирных домов начали строить в Новосибирске в 2024 году
7/05/24 16:51
Недвижимость
Лазейка для шпиона: дружинники нашли на научной стройке в Академгородке мигрантов без гражданства
7/05/24 16:47
Общество
Экс-сотрудника МВД осудили за взятки в Новосибирске
7/05/24 16:32
Право&Порядок
Инаугурация президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция
7/05/24 16:04
Общество
Гастротуристический фестиваль «В Сибири — есть!» пройдет в середине июля на набережной Оби
7/05/24 15:37
Бизнес
Дело, связанное с гибелью подростка в МКУ «Жемчужина», начали рассматривать в Новосибирске
7/05/24 15:25
Право&Порядок
В Новосибирской области 122 тысячи детей отдохнут в летних лагерях оздоровления
7/05/24 14:06
Власть
Сотрудники ФСБ задержали организатора интернет-магазина с наркотиками в Новосибирске
7/05/24 14:04
Общество
Новосибирцы стали реже жаловаться на навязывание банковских продуктов
7/05/24 13:58
Право&Порядок Финансы
13 иностранцев за неделю выдворили за неделю из Новосибирской области
7/05/24 12:55
Общество
Памятник герою войны Зеленскому отреставрировали в селе под Новосибирском
7/05/24 12:51
Общество
Коммунальщики начали замену теплосетей в Новосибирске
7/05/24 12:05
Город
За четыре месяца ипотеку в ВТБ оформили более 2,6 тысячи жителей Новосибирской области
7/05/24 11:42
Финансы
Метод определения антител для создания вакцин разработали в Новосибирске
7/05/24 11:17
Наука
9-летнему мальчику с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение
7/05/24 10:53
Общество
Популярное
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
Новости компаний
Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год
7/05/24 10:00
Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада
6/05/24 12:13
Об открытиях – открыто: лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»
6/05/24 11:24
Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»
2/05/24 17:03
Уже 450 тысяч сибиряков подписались на СберПрайм
2/05/24 11:48
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в городском субботнике
27/04/24 17:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска