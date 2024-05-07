В 7 раз вырос спрос на автокредиты в Сибири в 2024 году

В Сибирском федеральном округе в январе-апреле объем автокредитов, выданных ВТБ, составил 13,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 7 раз. За 4 месяца средства на покупку машин в банке получили более 11 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март — в этот месяц сибиряки оформили в банке автокредиты на 4,3 млрд рублей. Средний чек составил 1,2 млн рублей.

Как отметили в банке, больше всего займов на покупку автомобилей взяли красноярцы (3,14 млрд рублей), новосибирцы (2,7 млрд) и кемеровчане (2,4 млрд).

Для сравнения, в целом по стране за 4 месяца 2024 года банк выдал 129 тысяч автокредитов на 176,5 млрд рублей.

При этом 70% займов пришлось на покупку автомобилей с пробегом (в начале 2024 года — 75%). Средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» составил 2,4 млн рублей, по автокредитам — 1,64 млн рублей. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

— Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое «охлаждение» спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года, — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По его словам, с начала года продажи автокредитов в России в целом приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей (прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG).