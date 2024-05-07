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190 многоквартирных домов начали строить в Новосибирске в 2024 году

  • 07/05/2024, 16:51
Автор: Оксана Мочалова
190 многоквартирных домов начали строить в Новосибирске в 2024 году
Строительство 46 из них запущено в апреле.

Новосибирская область в апреле 2024 года заняла второе место в стране по количеству выведенных на рынок многоквартирных домов. Это 46 новостроек от семи застройщиков, или 5,06 тыс. квартир совокупной площадью 247 тыс. кв. метров, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). На регион пришлось 5,2% жилья, выведенного на рынок за месяц.

По сравнению с апрелем 2023 года количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 28%, а относительно марта оно выросло на 318% (месяц назад на рынок было выведено 11 новостроек). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 28% (в 2023 году этот на рынок было выведено 15 новостроек).

— С начала года на рынок Новосибирской области выведено 190 объектов (на 50,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 12,3 тыс. квартир совокупной площадью 0,60 млн кв. метров, — рассказали эксперты ЕРЗ.

 

190 многоквартирных домов начали строить в Новосибирске в 2024 году

Источник: ЕРЗ

Исследование показало, что в среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 102 квартиры, что на 4% больше, чем в 2023 году.

— При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 37,3 тыс. квартир, — прогнозируют специалисты.

190 многоквартирных домов начали строить в Новосибирске в 2024 году

Источник: ЕРЗ

При этом, площадь квартир в выведенных за месяц объектах сократилась — по сравнению с апрелем 2023 года она уменьшилась на 22%. По этому показателю регион занимает пятое место в России.

По данным ЕРЗ, лидерами по количеству выведенных многоквартирных домов в регионе являются: СЗ ЮГА-СТРОЙ (20 объектов), ГК Расцветай (19 объектов) и ГК КПД-ГАЗСТРОЙ (3 объекта).

По площади новых объектов лидируют ГК Расцветай (156,46 тыс. кв. метров), ГК КПД-ГАЗСТРОЙ (38,52 тыс. кв. метров) и СЗ Точка опоры (23,78 тыс. кв. метров).

По данным Новосибирскстата, за три месяца 2024 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 0,891 млн.кв.м жилья, что составляет 108,4 % к аналогичному периоду 2023 года. 63 % от общего объёма ввода приходится на долю многоквартирного жилья, что в абсолютном выражении составляет 0,566 млн.кв.метров. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 37 % от общего объёма (0,325 млн.кв.метров).

Ранее редакция сообщала, что застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог. Общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность выдачи разрешений в городе на строительство жилья без дорог.

Источник фото: freepik.com, evening-tao

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство недвижимость ЕРЗ


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