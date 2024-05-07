Размер пособий для будущих мам назвали в Новосибирске

Социальный фонд России опубликовал информацию о размере единого пособия для беременных в Новосибирске на 2024 год.
Чтобы получить пособие, ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать размер регионального прожиточного минимума на душу населения. В Новосибирской области он составляет 15 317 рублей.
Отмечается, что выплаты будут рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в области составляет 16 696 рублей. Таким образом, размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от этой суммы. Это означает, что будущие мамы смогут получать 8 348, 12 522 или 16 696 рублей (в зависимости от степени нуждаемости) соответственно.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области пенсии и пособия в мае выплатят досрочно.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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