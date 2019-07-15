В аэропорту Толмачёво обнаружены незадекларированные культурные ценности

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво в ручной клади гражданина Китая, вылетающего авиарейсом в Харбин, сотрудники Сибирской оперативной и Новосибирской таможен обнаружили предметы старины, относящиеся к культурным ценностям, сообщили в пресс- службе СТУ.

— В числе изъятого печатное издание (ноты) арии Пинкертона из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», изданное в первом десятилетии ХХ века (в этом же десятилетии была написана опера), а также керамическая статуэтка «Золушка», произведенная на Константиновском керамическом заводе (г. Константиновка, Украина) до 1967 года. Согласно заключению экспертизы, данные предметы являются культурными ценностями, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что вывезти старинные предметы в Китай нарушитель пытался в ручной клади, следуя по «зеленому» коридору, и тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Разрешительных документов на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (территории РФ) данных культурных ценностей, как и документов, подтверждающих их стоимость, а также необходимую в данном случае пассажирскую таможенную декларацию гражданин Китая не предоставил. Он пояснил, что приобрел товары в одном из магазинов Новосибирска для личной коллекции.

В отношении гражданина Китая возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений при вывозе товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации), которая предусматривает административное наказание в виде штрафа от 1000 до 2500 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ