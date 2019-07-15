В Дзержинском районе Новосибирска появится новый сквер

Сквер располагается через дорогу от нового объекта ГК «Расцветай» — Дома на Республиканской. Проводить свободное время в новом «зеленом оазисе» смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

Парковая зона появится в конце этого года. В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству: высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки.

— Задача застройщика — не только предоставление качественного жилья, но и создание комфортной среды «за порогом». Мы надеемся, что новый сквер станет любимым местом отдыха и прогулок не только для будущих новоселов Дома на Республиканской, но для всех жителей близлежащих домов, — отметили в пресс-службе компании.

Продажи квартир в Доме на Республиканской открыты с 22 мая 2019-го. Срок сдачи намечен уже на декабрь этого года. Работы на новом объекте идут полным ходом, в настоящее время уже смонтированы стены 17 этажа.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф