Как бизнес открывает счета в инвалюте за 20 минут без посещения банка

С 1 августа можно подать заявку на открытие счета в инвалюте в ОНЛАЙН-офисе, подтвердив ее СМС-кодом, который придет на телефон руководителя. Заявка оформляется в разделе «Счета — «Открыть счет».

Возможность доступна тем, у кого уже открыт счет в рублях. Если счета в рублях еще нет, то менеджер банка встретится с вами и откроет его.

Валюты, в которых можно открыть счет в Банке «Левобережный»: китайский юань (CNY), белорусский рубль (BYN), армянский драм (AMD), казахстанский тенге (KZT), киргизский сом (KGS), таджикский сомони (TJS), азербайджанский манат (AZN), индийская рупия (INR), вьетнамский донг (VND), евро (EUR).

Если у вас возникли вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-3333-555.











