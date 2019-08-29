Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

Инвестиции в проект составили 600 млн рублей.
  • 29/08/2019, 18:22
В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

Новый цех совместного с LSG Sky Chefs предприятия «Толмачёво Кейтеринг» по своим производственным мощностям превосходит цеха многих российских авиаузлов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За один год построена новейшая фабрика, которая ежедневно может производить более 16 тысяч рационов.

Инвестиции в проект составили почти 600 млн рублей, создано 350 рабочих мест с перспективой увеличения до 500 мест. Отмечается, что цех закупает до 70% сырья и упаковки, произведённых на территории Новосибирской области, и планирует довести эту составляющую до 90%.

— Строительство этого цеха – важный этап дальнейшего развития международного аэропорта Новосибирск «Толмачёво» имени Александра Ивановича Покрышкина. Уже сегодня наш авиаузел опережает аэропорты Сибири и Дальнего Востока по целому ряду показателей. Так, через Новосибирск проходят рейсы по 126 направлениям, в том числе – по 69 международным. Постоянно растёт пассажиропоток – в этом году «Толмачёво» обслужит почти 7 млн пассажиров. А к 2023 году мы прогнозируем рост до 12 млн пассажиров в год. Для того, чтобы удерживать лидерские позиции, продолжать развивать аэропорт как межрегиональный хаб, необходимо создавать комфортные условия и для пассажиров, и для сотрудников компаний и предприятий, работающих в аэропорту. Нужно не просто наращивать производственные мощности по всем ключевым направлениям, но идти на опережение. Конечно, при этом развитии мы ориентируемся на большое международное событие – Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023-го года. Нам важен стратегический эффект для развития крупнейшего в стране авиационного хаба за пределами московского авиаузла. В связи с этим на нас лежит много попутных задач по обеспечению и развитию транспортно-логистической и социальной инфраструктуры хаба, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что уже начат первый этап реконструкции терминала аэропорта – строительство нового аэровокзала. Не менее масштабный проект – это реконструкция второй взлётно-посадочной полосы. Проект капиталоёмкий – на него необходимо почти 9 млрд рублей. Средства в федеральном бюджете в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на этот проект предусмотрены. Ведётся подготовка к капитальному ремонту первой ВПП стоимостью также свыше 8 млрд руб. Активно строит свой крупный логистический терминал «Почта России». С руководством Российских железных дорог идёт обсуждение продления ветки пригородного железнодорожного сообщения до аэропорта.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

29/08/2019, 17:21
Ее производительность — 10 тысяч структур в год.
«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

29/08/2019, 16:10
Она выполнена в стиле «минимализм».
Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

29/08/2019, 15:41
Однако большинство участников рейтинга показывают падение продаж.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

29/08/2019, 19:13

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

29/08/2019, 19:08

В регионе выявляют нелегалов в сфере обращения с ТКО

29/08/2019, 18:17

Новосибирская область будет плотнее работать с Южной Кореей и Лаосом

29/08/2019, 17:58

В Новосибирске самый желанный автомобиль мощностью от 250 л.с. — Lexus RX

29/08/2019, 17:28

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

29/08/2019, 17:21

«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

29/08/2019, 16:10

Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

29/08/2019, 15:41

В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков региона

29/08/2019, 13:19

Пешеходный переход к Ледовой арене построит ФГУП «СВЭКО»

29/08/2019, 13:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска