В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

Новый цех совместного с LSG Sky Chefs предприятия «Толмачёво Кейтеринг» по своим производственным мощностям превосходит цеха многих российских авиаузлов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. За один год построена новейшая фабрика, которая ежедневно может производить более 16 тысяч рационов.

Инвестиции в проект составили почти 600 млн рублей, создано 350 рабочих мест с перспективой увеличения до 500 мест. Отмечается, что цех закупает до 70% сырья и упаковки, произведённых на территории Новосибирской области, и планирует довести эту составляющую до 90%.

— Строительство этого цеха – важный этап дальнейшего развития международного аэропорта Новосибирск «Толмачёво» имени Александра Ивановича Покрышкина. Уже сегодня наш авиаузел опережает аэропорты Сибири и Дальнего Востока по целому ряду показателей. Так, через Новосибирск проходят рейсы по 126 направлениям, в том числе – по 69 международным. Постоянно растёт пассажиропоток – в этом году «Толмачёво» обслужит почти 7 млн пассажиров. А к 2023 году мы прогнозируем рост до 12 млн пассажиров в год. Для того, чтобы удерживать лидерские позиции, продолжать развивать аэропорт как межрегиональный хаб, необходимо создавать комфортные условия и для пассажиров, и для сотрудников компаний и предприятий, работающих в аэропорту. Нужно не просто наращивать производственные мощности по всем ключевым направлениям, но идти на опережение. Конечно, при этом развитии мы ориентируемся на большое международное событие – Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023-го года. Нам важен стратегический эффект для развития крупнейшего в стране авиационного хаба за пределами московского авиаузла. В связи с этим на нас лежит много попутных задач по обеспечению и развитию транспортно-логистической и социальной инфраструктуры хаба, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что уже начат первый этап реконструкции терминала аэропорта – строительство нового аэровокзала. Не менее масштабный проект – это реконструкция второй взлётно-посадочной полосы. Проект капиталоёмкий – на него необходимо почти 9 млрд рублей. Средства в федеральном бюджете в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на этот проект предусмотрены. Ведётся подготовка к капитальному ремонту первой ВПП стоимостью также свыше 8 млрд руб. Активно строит свой крупный логистический терминал «Почта России». С руководством Российских железных дорог идёт обсуждение продления ветки пригородного железнодорожного сообщения до аэропорта.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области