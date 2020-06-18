В Академгородке нашли способ уменьшить последствия химиотерапии

— Наша лаборатория занимается фундаментальными исследованиями в области механизмов репарации ДНК. Фермент репарации является хорошей мишенью, так как позволяет усилить действие клинических препаратов, которые применяются для лечения рака прямой кишки и рака легких, — рассказала в ходе пресс-тура заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН Ольга Лаврик.

Исследования, проведенные учеными института, показали, что у онкологических пациентов разная восприимчивость к химиотерапии. Это зависит от того, как у человека работает система репарации ДНК. Когда клинический препарат создает повреждения в ДНК, начинает работать система репарации. Повреждения устраняются, структура восстанавливается и раковая клетка оживает.

— Мы нашли мишень, отвечающую за повреждения, которые появляются из-за применения препарата в ДНК, и стали создавать ингибиторы этого фермента. Выделили несколько групп соединений, применение которых резко увеличивает действие клинического препарата — и его можно применять в малых дозах, — говорит Лаврик. — Если учесть, что химиотерапия оказывает очень токсическое воздействие на организм, то возможность применения препаратов в меньших дозах — большое достижение.

Разработанные лабораторией препараты прошли доклинические испытания на животных. Они показали, что этот метод уменьшает рост основной опухоли и понижает количество метастаз. Работа проводилась при поддержке двух контрактов Миннауки РФ, сейчас — по гранту Российского научного фонда. В его разработке принимают участие Институт органической химии СО РАН и ИЦиГ СО РАН, томская компания ООО «ИФАР».

— Сейчас мы должны дальше продолжать доклинические испытания, далее двигаться в «клинику». Но на этом этапе внедрения нового препарата всегда происходит торможение, — констатирует ученый.

Она подчеркивает, что сейчас требуется другой масштаб испытаний, финансирования, которые уже не могут быть организованы в научных лабораториях. По ее оценкам, речь может идти о сумме около 1 млрд евро.

— Когда мы завершили первый этап доклинических испытаний с фирмой «ИСАР», то получили американский патент, свидетельствующий, что это одно из лучших соединений, которое можно эффективно применять в сочетании с противораковыми химиопрепаратами. Сейчас томичи поддерживают этот патент, пытаются его продать. Обидно, если он будет куплен зарубежным инвестором, а потом нам придется приобретать созданное на его основе лекарство за большие деньги, — говорит Ольга Лаврик.

Заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН отметила, что для Новосибирской области тема лечения онкологических больных очень актуальна. По ее словам, в регионе до сих пор не организовано централизованное лечение таких пациентов, в отличие от Томска и Барнаула, возникают сложности с доступностью препаратов, в том числе иммунотерапевтических.

— Пандемия обострила эту ситуацию. Сейчас онкобольные в регионе испытывают сложности, даже препаратов для них недостаточно, — подчеркнула Ольга Лаврик, отметив, что регион должен быть заинтересован в появлении эффективных инновационных препаратов для лечения онкозаболеваний.

По данным главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, озвученным на пресс-конференции в ТАСС на минувшей неделе, с начала 2020 года в регионе от злокачественных опухолей умерли 1570 человек, из которых 910 находились в трудоспособном возрасте. За 1 квартал 2020 года прирост больных онкологическими заболеваниями в регионе составил 2,1%. Абсолютное число заболевших за то же время — 3662 человека, из них в трудоспособном возрасте около 900 — 474 случая на 100 тысяч населения. Доля лиц со злокачественными образованиями, выявленными на 1 и 2 стадиях, — 87,2%. Он признал, что в начале периода введения ограничительных мер в регионе возникали затруднения с поставками лекарственных препаратов для лечения онкобольных с 3 и 4 стадиями заболевания.

— Пандемия повлияла на логистику: задержка поставок составляла максимально от 10 до 12 дней. Сегодня эта проблема устранена, — заявлял Захаров.

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