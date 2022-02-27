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В Академгородке построят магистраль

  • 27/02/2022, 12:48
новости Новосибирска
Мэрия выбирает подрядчика для подготовки ПСД.

На сайте госзакупок размещено сообщение о выборе подрядчика для разработки проектно-сметной документации и выполнения инженерных изысканий по строительству нового дорожного объекта. Речь идет об автомобильной дороге от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Начальная цена контракта — 30,7 млн рублей. Итоги торгов заказчик — департамент транспорта мэрии Новосибирска — планирует подвести на следующей неделе.

Как говорится в тендерной документации, проектируемая автомобильная дорога —магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения. Завершить работы по проектированию подрядчик должен до декабря 2022 года.

Отметим, что эта дорога является части дорожной инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0». Ранее в правительстве региона сообщали, что магистраль необходима для вывода транзитного транспорта из жилой зоны Академгородка, повышения связанности улично-дорожной сети Советского района, в том числе в направлении выезда к р.п. Кольцово и ЦКП «СКИФ».

В рамках проекта «Академгородок 2.0» также планируется построить магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск – Ташанта»; дорогу от остановочной платформы «Университетская» до Университетского проспекта; два километра автомобильной дороги «Академгородок – Ключи – Каинская Заимка»; дорогу «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой; магистральную дорогу непрерывного движения «Южный транзит»; автомобильную дорогу «Кольцово – Академгородок».

Первый крупный объект дорожного строительства проекта «Академгородок 2.0» — «Барышево – Орловка – Кольцово» — власти региона планируют завершить в 2023 году.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дорога город власть


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