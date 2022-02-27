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Способы продвижения сайта: поисковая оптимизация, контекстная реклама и SERM

  • 27/02/2022, 21:41
seo
За последние несколько лет всем стало понятно: за онлайн бизнесом будущее, которое уже сейчас становится настоящим.

Конкуренция в интернете среди маркетплейсов, интернет-магазинов и других способов онлайн реализации товаров сильно выросла. Из-за чего требуется грамотный и комплексный подход к продвижению сайта для увеличения продаж. Компания Demis Group предлагает свои услуги по SEO-продвижению, контекстной рекламе и SERM.

Что такое SEO-продвижение сайта и зачем оно нужно?

SEO-продвижение сайтов – это действия, направленные на повышение онлайн страницы в поисковой выдаче «Яндекса» или «Гугл». К примеру, пользователь вбивает запрос: «Купить мужскую обувь 45 размера на зиму». Ему выпадает несколько тысяч страниц. Но он перейдет только на самые первые – как правило, это топ-3. Поисковая оптимизация и позволяет попасть в этот топ поисковой выдачи.

Для этого специалисты оптимизируют страницу, создают уникальный контент по ключевым запросам, прописывают метатеги и делают перелинковку. Кроме этого, идут работы над переадресацией, настройкой файлов сайта и устранением проблем со страницей. Конечно же, предварительно проводится аудит, где составляется список проблемных позиций и примерный план работ. После чего согласуется с заказчиком.

В результате после всех проведенных работ увеличивается скорость загрузки страниц, сайт отлично открывается на разных устройствах (ПК, смартфон, планшет). А самое главное – интернет-магазин начинает попадать в топ поисковой выдачи по нескольким ключевым запросам. На него переходит гораздо больше людей, а значит, увеличивается количество продаж. И это без каких-либо затрат на рекламу.

Контекстная реклама – что это такое?

Контекстная реклама в Москве является одним из самых востребованных способов продвижения сайта. Ведь в этом случае рекламное объявление демонстрируется только тем пользователям, которые заинтересованы в приобретении того или иного товара. К примеру, человек недавно искал лыжи для занятия спортом. А предприниматель как раз запустил рекламу магазина со спортивными товарами. В этом случае его реклама будет демонстрироваться этому пользователю.

Таким образом, работа идет с «горячей» аудиторией, которая может быть заинтересована в демонстрируемых товарах или магазинах. А значит, вероятность клика по такому объявлению значительно выше. Контекстная реклама может появляться у пользователей в верхней части поисковой выдачи, на тематических сайтах и других местах. Таким образом, пользователь точно увидит предложение предпринимателя.

Но чтобы он кликнул по контекстной рекламе, она должна заинтересовать пользователя. Для этого специалисты Demis Group проводят аудит компании, анализируют конкурентов, составляют портрет ЦА (целевой аудитории) и только после этого составляют привлекательную рекламу. При таком подходе вероятность клика по объявлению значительно выше. А значит, в течение короткого времени после запуска рекламы продажи вашего интернет-магазина вырастут.

Что такое SERM и так ли важен этот способ продвижения сайта?

Сейчас на онлайн рынке большая конкуренция, из-за чего у покупателей есть свобода выбора. Но как выбрать интернет-магазин среди огромного количества вариантов? В этом случае большинство пользователей спрашивает мнение у своих близких или смотрит отзывы в интернете. И выбор падет на ту компанию, у которой будет больше сторонников с положительным опытом покупки товара или заказа услуги.

Заказать SERM – это значит, создать положительный фон вокруг своей компании. То есть увеличивается количество хороших упоминаний, удаляются негативные отзывы и увеличивается количество переходов из отзовиков (сайты, на которых публикуются отзывы о компании). Таким образом создается положительная репутация у компании, а значит, увеличивается уровень доверия клиентов.

SERM стоит рассматривать как вспомогательный инструмент. То есть качество товаров или услуг действительно должно быть на хорошем уровне. Иначе разгневанные клиенты все равно уничтожат созданную репутацию. Но если покупатели будут оставаться довольными, то это лишь укрепит положительную репутацию и создаст постоянную базу клиентов. Кстати, при заказе услуги по оказанию SERM мы гарантируем конфиденциальность.

Резюмируя

Продвижение сайта – это важная составляющая онлайн бизнеса, так как помогает увеличивать продажи и наращивать свою клиентскую базу. Выделяют три основных способа: SEO-продвижение, контекстная реклама и SERM. Есть еще и другие способы продвижения. Все это вы можете заказать в компании Demis Group. Переходите на сайт и оставляйте заявку по продвижению вашего сайта!

Изображение с сайта pixabay.com

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Теги : seo


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