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«Уроки безопасности» вместе с «Альт-Парк»!

  • 18/09/2019, 12:10
В дилерском центре «Альт-Парк» прошло детское обучающее мероприятие по правилам ПДД «ŠKODA Кроха».

«Уроки безопасности» вместе с «Альт-Парк»!«ŠKODA Кроха» — это не просто занимательные игры и интересные истории, а сервис, который должен повысить уровень безопасности дорожного движения в Новосибирске. В начале учебного года такие уроки наиболее полезны и актуальны — за порогом школы маленькие пешеходы попадают в зону повышенного риска. Проект «ŠKODA Кроха» направлен на развитие у детей внимательности и навыков безопасного поведения на дороге.

В этом году в рамках традиционной серии образовательных мероприятий марки ŠKODA на территории дилерского центра «Альт-Парк» было организовано яркое игровое театрализованное представление для детей, главными героями которого стали Баба Яга и Алик. В легкой и доступной форме они рассказали ребятам о том, как правильно переходить проезжую часть, с какой стороны заходить в общественный транспорт, провели несколько увлекательных игр, после чего спектакль сменился интерактивной викториной на знание ПДД. Неожиданным сюрпризом для детей в конце первой части представления стал контактный зоопарк — каждый очень хотел прикоснуться к живому кролику и сфотографироваться с ним. Кроме того, для всех маленьких участников мероприятия были подготовлены сладкие угощения и подарки. Для родителей же работала выездная кофейня, где они могли насладиться чашечкой свежесваренного кофе, пока их дети были увлечены представлением.

Но все самое интригующее и интересное ждало ребят в конце мероприятия, когда в шоу-рум автосалона с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками заехал патрульный автомобиль с инспектором ГИБДД за рулем. Усталости как будто и не бывало, а почти два часа представления пронеслись как мгновение. Конечно же, обучающий урок от инспектора ГИБДД стал для ребят самым ярким впечатлением этого дня, а когда им разрешили посидеть внутри автомобиля — счастью наших маленьких гостей не было предела!

Неожиданный интерес вызвали у ребят автомобили ŠKODA, представленные в автосалоне: просторный и впечатляющий ŠKODA KODIAQ, обворожительная, брендированная в стилистике мероприятия ŠKODA OCTAVIA — даже у самых маленьких гостей мероприятия была возможность осмотреть машины изнутри, ощутить себя настоящим водителем, посидев за рулем, и сфотографироваться на память. Тем временем сотрудники автосалона во всех подробностях рассказывали их родителям о достоинствах модельного ряда и приглашали желающих пройти тест-драйв в автосалоне «Альт-Парк».

Компания ŠKODA всегда уделяет особое внимание безопасности. И речь идет не только о надежности автомобилей марки. Безопасность детей — одна из важнейших социальных задач, а забота о безопасности движения — важный шаг для развития дорожной грамотности маленьких граждан.

— Нам хотелось донести эту информацию даже до самых маленьких детей, которым пока сложно усваивать большой объем информации. Поэтому специально для них мы подготовили программу из двух частей: красочное представление с участием популярных детских героев, включающее в себя интерактивные игры и викторины, а также знакомство с настоящим инспектором ГИБДД. Мы старались вовлечь детей в игровой процесс и считаем, что нам это отлично удалось! Ребята остались довольны, а их родители благодарили нас за то время, что их дети провели с пользой и в удовольствие! — комментирует руководитель отдела продаж дилерского центра «Альт-Парк» Анна Кузнецова.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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