Рекламодателям

В Алтайском крае бизнесу изменили условия работы на патентах

  • 26/02/2023, 10:31
Изменены условия ведения бизнеса на патентной системе
Это было сделано для пополнения бюджета.

В Алтайском крае изменили условия ведения бизнеса на патентной системе налогообложения. Об этом сообщает «Толк» с ссылкой на сессию краевого Заксобрания. В последние несколько лет некоторые ИП в регионе платили патентные налоги по льготе, а кто-то и вовсе имел нулевые платежи. Из-за этого муниципальные бюджеты лишились части доходов. Депутаты краевого Заксобрания вместе с бизнесом попытались найти золотую середину и единогласно приняли изменения на сессии.

Теперь в регионе поменяется ставка патента. Если у ИП работает от одного до пяти наёмных работников, то для него будет установлен потенциально возможный годовой доход в размере половины от зафиксированного для предпринимателя потенциально возможного годового дохода (ПВГД). Если число наёмных работников от 6 до 10, то облагаться налогом будет 75% от ПВГД. Кроме того, каждый год будет проводится  индексация ПВГД на уровень инфляции.

Патентная система налогообложения (ПСН) стала востребованной на Алтае в последние 2 года. Потому, что с 2021 года в России отменили ЕНВД (единый налог на вменённый доход) — патент стал его основной заменой. С 1 января 2021 года предприниматели получили возможность уменьшать налоговые выплаты по патенту на сумму уплаченных страховых взносов.

В 2021 году на патент перешли 16,6 тыс. предпринимателей,  14,1 тыс. из них уменьшили сумму налога за счёт вычетов. В 2022-м патент взяли уже более 17,8 тыс., вычетами для уменьшения налога воспользовались 14,3 тыс. До отмены ЕНВД и введения льготы по патенту на них переходило намного меньше предпринимателей (в 2020 году всего 846).

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская область в 2022 году стала лидером по вводу жилья на участках от ДОМ.РФ

Фото с сайта Законодательного собрания Алтайского края

499

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Алтайский край

Теги : патентная система налогообложения Налоги для бизнеса бюджет Алтайского края


Спецоперация на Украине

Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
последствия санкций для бизнеса

Все идет к созданию второго «Железного занавеса» или обходных путей?

Каких еще санкций можно ожидать России и действительно ли наступило новое «время возможностей»?
Читать статью >>
уборка снега

Общественники заподозрили округ Новосибирска в организации неконкурентных конкурсных процедур

С 2014 года подряды на уборку улиц в округе выигрывают три организации.
Читать статью >>
продажа автомобилей

За январь 2023 года россияне купили подержанные машины на 347 млрд рублей

Это на 29% больше, чем в январе досанкционного 2022 года.
Читать статью >>
Паводок в Новосибирске

Городским службам Новосибирска поручили готовиться к паводку

В мэрии утвержден план работ по организации пропуска паводковых вод.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Насколько новосибирцы доверяют полиции?

25/02/2023, 18:04

Все идет к созданию второго «Железного занавеса» или обходных путей?

25/02/2023, 13:01

Более 1 млрд рублей направят на переезд красноярцев с Крайнего Севера

25/02/2023, 10:25

Общественники заподозрили округ Новосибирска в организации неконкурентных конкурсных процедур

24/02/2023, 15:31
Популярное

Россия заняла 52-е место в мировом рейтинге по уровню роста цен в 2022 году

24/02/2023, 10:10

В каких мерах защиты нуждаются российские учителя

23/02/2023, 10:00

Весна в Сибири: какая погода ожидает жителей сибирских регионов весной 2023 года

22/02/2023, 16:54
Новости компаний

Новосибирск занял 12 место в мире по доступности интернета

22/02/2023, 12:53

Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

22/02/2023, 11:26

С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

22/02/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска