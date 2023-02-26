В Алтайском крае бизнесу изменили условия работы на патентах

В Алтайском крае изменили условия ведения бизнеса на патентной системе налогообложения. Об этом сообщает «Толк» с ссылкой на сессию краевого Заксобрания. В последние несколько лет некоторые ИП в регионе платили патентные налоги по льготе, а кто-то и вовсе имел нулевые платежи. Из-за этого муниципальные бюджеты лишились части доходов. Депутаты краевого Заксобрания вместе с бизнесом попытались найти золотую середину и единогласно приняли изменения на сессии.

Теперь в регионе поменяется ставка патента. Если у ИП работает от одного до пяти наёмных работников, то для него будет установлен потенциально возможный годовой доход в размере половины от зафиксированного для предпринимателя потенциально возможного годового дохода (ПВГД). Если число наёмных работников от 6 до 10, то облагаться налогом будет 75% от ПВГД. Кроме того, каждый год будет проводится индексация ПВГД на уровень инфляции.

Патентная система налогообложения (ПСН) стала востребованной на Алтае в последние 2 года. Потому, что с 2021 года в России отменили ЕНВД (единый налог на вменённый доход) — патент стал его основной заменой. С 1 января 2021 года предприниматели получили возможность уменьшать налоговые выплаты по патенту на сумму уплаченных страховых взносов.

В 2021 году на патент перешли 16,6 тыс. предпринимателей, 14,1 тыс. из них уменьшили сумму налога за счёт вычетов. В 2022-м патент взяли уже более 17,8 тыс., вычетами для уменьшения налога воспользовались 14,3 тыс. До отмены ЕНВД и введения льготы по патенту на них переходило намного меньше предпринимателей (в 2020 году всего 846).

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