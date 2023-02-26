В Новосибирске откроют станцию техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21

Во 11 городах страны откроются станции для техобслуживания российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Оба лайнера были выпущены при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом говорится в телеграм-канале института развития.

Новые техкомплексы появятся в следующих городах%

В 2023: в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре.

В 2026–2027: в Москве (аэропорт Шереметьево).

До 2030: во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Пензе, Новосибирске, Улан-Удэ, Чульмане.

Техстанции смогут не только проводить ТО авиапарка, но и заниматься доработкой бортов и ремонтом, отмечают в ВЭБ.РФ.

Как уточнил Интерфакс, ангарный комплекс для технического обслуживания российских самолетов SSJ100 и МС-21 в «Шереметьево» будет состоять из двух ангаров, в каждом из которых будет восемь стоянок размерности SSJ100 (или шесть — размерности МС-21). Ожидается, что в ангарах будет проводиться периодическое ТО самолетов, доработки и структурные ремонты, внедрение сервисных бюллетеней, ремонт компонентов (колес, тормозов).

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске будут проводить испытания планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100.