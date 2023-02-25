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Насколько новосибирцы доверяют полиции?

  • 25/02/2023, 18:04
Автор:
доверие к полиции
За минувший год 40 сотрудников управления были привлечены к уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

По оценке эффективности деятельности органов внутренних дел по защите личных и имущественных интересов Новосибирская область занимает 18-е место среди субъектов РФ. По показателю «Уровень доверия к органам внутренних дел в вопросах защиты личных и имущественных интересов» регион занимает 33-е место. Такие данные со ссылкой на опрос общественного мнения по итогам 2022 года привел на февральской сессии регионального парламента начальник управления ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

В текущем году мы продолжим целенаправленную работу по защите прав и законных интересов наших граждан, в совершенствовании мер и способов противодействию преступности, задействуя для этого весь имеющийся потенциал и арсенал технических, организационных и законодательных средств, сообщает руководитель управления.

В то же время, по информации руководителя управления, за минувший год 40 сотрудников управления были привлечены к уголовной ответственности за совершение противоправных деяний различного рода.

Напомним, что прошедший 2022 год дал «старт» пристальному вниманию к Новосибирску со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Как сообщалось ранее, поводом для этого становились как дела с возможной уголовной подоплёкой, вроде законности сделки по продаже частной организации территории «Сквера Демакова», так и более «приземлённые» события, вроде ДТП в Коченёвском районе или демонтажа с последующим возвращением на место памятной стелы неподалёку от площади Калинина. На запрос редакции, чем вызван интерес главного следователя страны к Новосибирской области, что называется, «по поводу» и без, в федеральном управлении ответить отказались.

Однако наряду с вниманием следственных органов федерального уровня редакция в конце прошлого года отмечала и активную работу их коллег «на земле», результатом чего стал ряд резонансных уголовных дел. В частности, из политбомонда под «уголовку» в прошлом году попали трое депутатов Заксобрания, видных единороссов (в прошлом году таковых было двое), один вице-мэр Новосибирска, глава района в Новосибирской области, руководитель территориального органа Росздравнадзора. Ближе к концу года под раздачу попали и некоторые правоохранители  заведены сразу несколько уголовных дел в отношении руководителей подразделений УБЭП и их подчиненных.

 

Ранее редакция сообщала о рейтинге Новосибирской области в части доступности интернет-технологий.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : полиция в Новосибирске доверие к полиции


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