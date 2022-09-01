Рекламодателям

В Алтайском крае многие школы будут работать по «пятидневке»

  • 01/09/2022, 13:54
Школа пятидневка
В новом учебном году почти в половине муниципальных образований – школьники будут обучаться в первую смену.

На базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната прошло выездное заседание комитета краевого Законодательного Собрания по образованию и науке. Темой встречи стала готовность образовательных организаций края к учебному году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Алтайского края.

Министр образования и науки Светлана Говорухин сообщила, что в Алтайском крае нет школ, где бы учились в три смены. В новом учебном году почти в половине территорий – в 31 из 69 муниципальных образований – школьники будут обучаться только в первую смену. Доля обучающихся в первую смену составит 78% от общей численности.

Стоит отметить также и переход на пятидневную учебную неделю. Успешное внедрение нового Федерального государственного образовательного стандарта позволит сделать это в 54% общеобразовательных организаций. Шестидневная учебная неделя сохранится в школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школах, где есть классы, не перешедшие на обновленные стандарты.

изменения в российском законодательстве в сентябре

Какие изменения произойдут в законодательстве с 1 сентября

Напомним, с сентября вступят в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Обновления коснутся учеников 1-4 и 5-9 классов.

Новый стандарт заключается в конкретизации и привязке результатов образования к реальным навыкам. Еще одним изменением станет акцент на патриотическом воспитании, с целью формирования российской гражданской идентичности. В частности, утвержден стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах, появится новый формат проведения классных часов, посвященных ценностям российского общества.

Кроме того, школы вправе отказаться от изучения второго иностранного языка, который теперь считается факультативным и будет преподаваться, если за это проголосуют все родители класса. При этом школьникам в большем объеме будут преподаваться основы экономических знаний и финансовой грамотности.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область подала заявку на капремонт 100 школ. 

Фото с сайта Заксобрания Алтайского края

400

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Алтай

Теги : Школа пятидневка


сибирские писатели

Homo poscriptor, или Сферический конь в вакууме

Он начал писать по принуждению, но вскоре втянулся и обнаружил, что ему нравится быть писателем.
Читать статью >>
Исправительный центр

Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

Несмотря на многочисленные протестные акции, которые проходили в прошлом году.
Читать статью >>
Качество образования

Разбор полетов из-за ухудшения результатов госэкзаменов в 2022 году

В правительстве Новосибирской области начали выяснять, кто виноват в том, что качество образования в регионе снижается: школьники хуже сдали математику и физику.
Читать статью >>
тариф на метро

В Новосибирске подорожает проезд в метро

Аргумент властей: «нельзя загонять метро в яму» — нужно поднимать тариф.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Homo poscriptor, или Сферический конь в вакууме

01/09/2022, 14:03

Кто из новосибирских депутатов Госдумы наиболее словоохотливый

01/09/2022, 11:56

Ростех наращивает поставки энергооборудования на месторождения Сибири

31/08/2022, 17:38

Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

31/08/2022, 17:33
Популярное

Какие изменения произойдут в законодательстве с 1 сентября

01/09/2022, 13:28

Ученые изобрели приложение для обмена сообщениями под водой

01/09/2022, 11:47

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

31/08/2022, 16:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

31/08/2022, 17:49

ВТБ посчитал, сколько россияне тратили на отдых этим летом

31/08/2022, 17:47

Банк Уралсиб получил премию Finaward за клиентоориентированный подход при создании карты «Прибыль»

31/08/2022, 15:28
Новостройки Новосибирска

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска