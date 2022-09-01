В Алтайском крае многие школы будут работать по «пятидневке»

На базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната прошло выездное заседание комитета краевого Законодательного Собрания по образованию и науке. Темой встречи стала готовность образовательных организаций края к учебному году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Алтайского края.

Министр образования и науки Светлана Говорухин сообщила, что в Алтайском крае нет школ, где бы учились в три смены. В новом учебном году почти в половине территорий – в 31 из 69 муниципальных образований – школьники будут обучаться только в первую смену. Доля обучающихся в первую смену составит 78% от общей численности.

Стоит отметить также и переход на пятидневную учебную неделю. Успешное внедрение нового Федерального государственного образовательного стандарта позволит сделать это в 54% общеобразовательных организаций. Шестидневная учебная неделя сохранится в школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школах, где есть классы, не перешедшие на обновленные стандарты.

Напомним, с сентября вступят в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Обновления коснутся учеников 1-4 и 5-9 классов.

Новый стандарт заключается в конкретизации и привязке результатов образования к реальным навыкам. Еще одним изменением станет акцент на патриотическом воспитании, с целью формирования российской гражданской идентичности. В частности, утвержден стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах, появится новый формат проведения классных часов, посвященных ценностям российского общества.

Кроме того, школы вправе отказаться от изучения второго иностранного языка, который теперь считается факультативным и будет преподаваться, если за это проголосуют все родители класса. При этом школьникам в большем объеме будут преподаваться основы экономических знаний и финансовой грамотности.

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