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Какие изменения произойдут в законодательстве с 1 сентября

  • 01/09/2022, 13:28
Автор:
изменения в российском законодательстве в сентябре
Больше всего нововведений внесли в закон об образовании.

С сентября вступят в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Обновления коснутся учеников 1-4 и 5-9 классов.

Новый стандарт заключается в конкретизации и привязке результатов образования к реальным навыкам. Еще одним изменением станет акцент на патриотическом воспитании, с целью формирования российской гражданской идентичности. В частности, утвержден стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах, появится новый формат проведения классных часов, посвященных ценностям российского общества.

Кроме того, школы вправе отказаться от изучения второго иностранного языка, который теперь считается факультативным и будет преподаваться, если за это проголосуют все родители класса. При этом школьникам в большем объеме будут преподаваться основы экономических знаний и финансовой грамотности. С этой целью новые предметы вводиться не будут. Для начальной школы эти блоки станут частью уроков математики и окружающего мира, а в средней школе новые модули добавят в преподавание обществознания, математики, географии.

Еще одно нововведение освободит школьных учителей от заполнения лишних документов. Минпросвещения выпустило четкий список документов, которые должна предоставлять школа. Заполнение всех остальных теперь можно игнорировать. Преподаватели смогут больше времени посвящать обучению детей и не будут его тратить на бумажную волокиту.

С 1 сентября изменится кворум для выбора управляющей компании на общем собрании собственников многоквартирного дома. Ранее такое решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников плюс 1 голос, по новым же правилам решение может быть принято, только если за избранную УК проголосовали собственники, владеющие более чем половиной квадратных метров дома (в эти 50% включаются и квартиры, и нежилые помещения — машино-места и кладовки).

Власти надеются, что закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации решений общих собраний.

Также с 1 сентября соискатели смогут устроиться на работу через портал Госуслуг, а работодатель и работники — обмениваться электронными кадровыми документами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат. У всех участников такого документооборота должна быть действующая электронная подпись. При этом и работодатели, и работники по-прежнему смогут использовать и бумажные документы.

В автошколах с 1 сентября должны быть запущены новые программы обучения, соответствующий приказ подготовило Минпросвещения. В частности, кандидатам в водители предложат изучить беспилотные транспортные средства, основные принципы работы автопилота и автомобилей с разной степенью автоматизации, а также увеличат время практического вождения. Также появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

В сентябре вступят в силу поправки в законодательство, которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных. Так, компании больше не смогут отказать в своих услугах гражданам, если те не хотят делиться персональными данными.

Это касается в том числе и онлайн-магазинов, которые часто запрашивают у покупателей такие данные. За отказ заключать или исполнять договор из-за отказа предоставить персональные данные, придется заплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Однако ситуаций, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, это новшество не затрагивает.

Также запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах – например, об утечке данных.

На смартфоны, планшеты и смарт-телевизоры, продаваемые в России, начнут предустанавливать отечественный магазин приложений. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь о гаджетах, которые работают на ОС Android. Чтобы выполнить требования закона, продавцам придется вскрывать упаковку.

Новшества внедрят и в вопросах распоряжения долями. Теперь у собственников квартир доля не может быть менее 6 кв. м. Закон направлен на борьбу с микродолями и призван защитить от мошенников в сфере недвижимости, сообщают «Известия».

Фото: pixabay.com — Romoanna

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : правительство России изменения в законодательстве законодательство


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