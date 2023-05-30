Экс-заместителю начальника областного управления судебных приставов дали два года условно

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя УФССП РФ по Новосибирской области Елены Кирилловой. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда

По данным регионального управления Следственного комитета России, с декабря 2018-го по февраль 2019 года пристав получила взятку 50 тыс. руб. за снятие судебного ограничения на выезд за границу должника. Кроме того, в октябре 2019 она вынесла постановление о снятии с другого должника временного ограничения на выезд из РФ, тем самым, злоупотребила своими служебными полномочиями.

Она признана виновной по статьям часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кирилловой назначено наказание в условного срока с испытательным сроком 2 года с штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 500 000 рублей, с лишением её права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года.

На Елену Кириллову возложено исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц в установленные ей сотрудником данного органа дни.

Меру пресечения в отношении Кирилловой изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу.

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